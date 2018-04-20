Шесть внедорожников, которые в использовании обойдутся не дороже «малолитражки» 1 20.04.2018, 8:13

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Укоренилось мнение, что внедорожник – это, что-то очень большое, мощное и дорогое.

Во многом, это действительно так, однако размер на деле не имеет никакого значения. Взять хотя бы вот эти компактные авто, величина кузова которых не помешала им стать в свое время выдающимися внедорожниками, пишет mashyna.com.ua.

1. Suzuki Jimny

Не так давно завершилось четвертое поколение этого чудесного автомобиля. Совсем скоро на рынок выйдет пятая генерация. На протяжении вот уже нескольких десятков лет именно эта машина остается одним из лучших компактных внедорожников. Габариты машины составляют 2995х1295 мм. Весит авто 585 кг, а объем его двигателя при этом 360 куб.см.

2. Suzuki X-90

Любопытно, что в отличие от упомянутой выше машины, этот внедорожник стал настоящим маркетинговым провалом для компании-производителя. Создавалась машина с упором на рынок США. Габариты внедорожника составляют 3710х1695 мм, и в целом это был очень неплохой автомобиль.

3. Daihatsu Taft/Wildcat

Не так уж и трудно заметить схожесть этой машины с творениями описанными выше? Габариты этой «поделки» составляют 3320х1460 мм. Машина выпускалась с1974 по 1984 год и на разных рынках (и разное время) была известна под несколькими именами. Среди аналогов автомобиль выделялся невероятно большой снаряженной массой – 985 кг.

4. Gurgel X-12

Сегодня этот бразильский внедорожник уже мало кто вспоминает даже на родине. А зря, потому, что в свое время Х-12 стал настоящим хитом. На конвейере автомобиль продержался с 1973 по 1995 год. Габариты внедорожника составляли 3480х1670 мм.

5. ЛуАЗ-969М

Простота конструкции и слабый двигатель нисколько не сделали ЛуАЗ хуже. Напротив, в Советском Союзе этот малыш завоевал репутацию одного из самых проходимых автомобилей. Машина даже вошла в топ-10 автомобилей Европы на автосалоне в Турине в 1978 году! Габариты этой лошадки составляют 3385х1560 мм.

6. Willys MB

Конечно же вспомнить стоит и «дедушку», ведь это тоже компактный внедорожник по своим характеристикам. Габариты «Уилли» составляют 3335х1585 мм. Снаряженная масса – 1220 кг. Выпускалась машина исключительно во время войны с 1941 по 1945 год и сыграла в ней немаловажную роль.