Никол Пашинян - Саргсяну: С политическим трупом не ведут диалог 1 21.04.2018, 16:07

Никол Пашинян

Фото: EADaily

Протестующие в Армении выдвинули властям ультиматум.

Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Никол Пашинян, выступающий против нахождения Сержа Саргсяна на посту премьер-министра Армении, заявил, что готов к диалогу с властью по вопросу отставки премьера, сообщает "Интерфакс".

"Смешно, когда мертвая или находящаяся при смерти власть делает нам предложение о диалоге. С политическим трупом не ведут диалог", - заявил Пашинян на митинге на площади Республики в центре Еревана вечером в пятницу.

По его словам, сказанное не означает, что какой-либо диалог или обсуждение не могут состояться. "Мы, конечно, готовы обсудить сроки отставки Саргсяна, и ряд связанных с этим условий. Во-первых, Саргсян уходит в отставку, во-вторых, парламент выбирает премьером кандидата от народа, в-третьих, формируется временное правительство, в-четвертых, парламент не принимает программу правительства, после чего силой закона проходят внеочередные парламентские выборы. Мы готовы обсудить эти пункты с представителями Республиканской партии, чтобы обеспечить плавный переход власти народу", - заявил Пашинян.

Он назвал Саргсяна "политическим трупом", который уже "не контролирует ситуацию в Армении".

Ранее с призывом о диалоге выступил президент Армении Армен Саркисян. Затем с аналогичным призывом выступил первый вице-премьер Армении Карен Карапетян.

Карапетян заявил, что понимает, что некоторые представители власти в определенных случаях выступают с оторванным от реальности "гонором". "Я предлагаю всем политическим силам, обеспокоенным за будущее страны людям пересмотреть свои подходы и начать диалог на всех платформах, чтобы была обеспечена стабильность страны", - сказал он.

Он заявил, что готов лично выступить с предложением о диалоге. На уточняющий вопрос, можно ли это считать предложением собравшимся на площади, Карапетян сказал: "Да, я предлагаю это".

В Ереване продолжаются акции протеста сторонников оппозиционного лидера Никола Пашиняна, которые выступают против назначения экс-президента Саргсяна на пост премьер-министра страны. 17 апреля демонстранты блокировали центр Еревана, произошли столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами, в которых пострадали десятки людей.