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Протестующие вынудили президента Армении прийти на митинг

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  • 21.04.2018, 18:43
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Армен Саркисян пришел пообщаться с лидером протестующих Николом Пашиняном.

Президент Армении Армен Саркисян пришел на большой митинг на площади Республики пообщаться с лидером протестующих Николом Пашиняном, сообщает «Настоящее Время».

Митингующие встретили Армена Саркисяна аплодисментами и лозунгами: «Президент, кинь Сержа!»

Ранее президент Армении Армен Саркисян в связи со сложившейся в стране ситуацией выступил с заявлением, в котором выразил готовность встретиться с депутатом Национального собрания Армении Николом Пашиняном «с целью смягчения существующей в стране напряженности посредством диалога политических сил».

Напомним, что премьер-министр Армении Серж Саргсян предложил протестующим переговоры. Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что «с политическим трупом переговоры не ведут».


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