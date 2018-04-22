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Нападающий «Вашингтона» встретился с девочкой, которой дарил шайбу

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  • 22.04.2018, 11:53

Шестилетняя болельщица Килан Моксли получила еще один подарок.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли встретился с девочкой, которой подарил шайбу перед вторым матчем серии с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает gazeta.ru.

Видео с шестилетней девочкой Килан Моксли стало хитом интернета. На пятую игру в серии Килан и ее семья были приглашены в качестве специальных гостей владельца «столичных» Теда Леонсиса.

Перед стартом матча Килан попросили завести трибуны, несколько раз прокричав в микрофон: «Вперед, «столичные!».

«Это было очень весело!», — с улыбкой сказала девочка.

После матча Килан была приглашена в раздевалку «Вашингтона», где Коннолли сделал ей еще один подарок, презентовав свою клюшку.


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