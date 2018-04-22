Нападающий «Вашингтона» встретился с девочкой, которой дарил шайбу

Нападающий «Вашингтона» встретился с девочкой, которой дарил шайбу3
- 22.04.2018, 11:53
Шестилетняя болельщица Килан Моксли получила еще один подарок.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли встретился с девочкой, которой подарил шайбу перед вторым матчем серии с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает gazeta.ru.
Видео с шестилетней девочкой Килан Моксли стало хитом интернета. На пятую игру в серии Килан и ее семья были приглашены в качестве специальных гостей владельца «столичных» Теда Леонсиса.
Перед стартом матча Килан попросили завести трибуны, несколько раз прокричав в микрофон: «Вперед, «столичные!».
«Это было очень весело!», — с улыбкой сказала девочка.
После матча Килан была приглашена в раздевалку «Вашингтона», где Коннолли сделал ей еще один подарок, презентовав свою клюшку.
Great to have Keelan, Patrick and Andi back to kick off Game 5! #ALLCAPS pic.twitter.com/wvZLLuN5KH— Washington Capitals (@Capitals) 21 апреля 2018 г.
Update: Brett and Keelan met after the win! #ALLCAPS pic.twitter.com/QWuGAOpVvT— Washington Capitals (@Capitals) 21 апреля 2018 г.