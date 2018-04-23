Названы семь самых необычных бассейнов мира 23.04.2018, 17:51

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В мире есть бассейны, которые могут дать фору самым удивительным морям.

Сайт tio.by cоставил список самых необычных бассейнов мира:

1. Геотермальное spa Голубой лагуны (Исландия)

Если вы любите нежиться в теплой водичке и одновременно ловить языком снежинки, то вам срочно надо в Исландию. Геотермальное spa Голубой лагуны является одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире. Вода озера богата минеральными солями и кремнием, концентрация которого придает озеру удивительно насыщенный голубой цвет. Считается, что купание в озере помогает людям, страдающим различными кожными заболеваниями. Температура воды круглый год – 38-39 градусов.

2. Бассейн у отеля Сан Альфонсо дель Мар (Чили)

Бассейн вмещает 250 тыс кубометров воды и тянется на целый километр! Это удивительное сооружение появилось на берегу Тихого океана в 2006 году и год спустя было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Площадь бассейна-гиганта – 8 га, глубина – 35 метров, температура воды - +26 градусов. Бассейн настолько велик, что гости отеля даже арендуют небольшие лодки и парусники, чтобы прокатиться по его водной глади.

3. Скай-парк в отеле «Марина Бей Сендс» (Сингапур)

Расположен бассейн скай-парка на башне одной из самых дорогих гостиниц мира на высоте 200 метров и является самым высоким в мире. Бассейн не имеет видимых бортиков, из-за чего создается впечатление, что кромка воды обрывается на высоте. Доступ в бассейн открыт только для постояльцев отеля.

4. Бассейн «Айсберги» (Австралия)

Находится в столице Австралии Сиднее, на одном из самых известных в стране пляжей – Бонди Бич. Это единственный в мире бассейн для зимнего плавания, был основан в 1929 году группой австралийских спасателей. В первую субботу мая в Австралии проходит церемония открытия зимнего сезона. В этот день все участники заплыва бросают куски льда в бассейн и затем прыгают в него. Туристы обожают наблюдать, как волны разбиваются о край «Айсбергов».

5. «Бадешиф» (Германия)

В переводе с немецкого название бассейна означает «корабль для купания». Это, пожалуй, самый необычный искусственный водоем не только в Германии, но и во всем мире. «Бадешиф» был построен в 2004 году для того, чтобы дать возможность жителям Берлина насладиться чистой водой в реке Шпрее. Летом бассейн находится под открытым небом, зимой – накрывается специальным тентом и превращается в плавающую сауну. Около бассейна есть популярный бар, где регулярно проходят выступления различных ди-джеев.

6. Кроваво-красный бассейн (Таиланд)

Пляж Чавенг на острове Самуи знаменит фантастическими пейзажами и застроен большим количеством отелей. Находящийся на этом красивейшем пляже отель «Либрари» известен высокими деревьями, которые растут тут повсюду – даже сквозь строения отеля. Но самое сильное впечатление на туристов производит кроваво-красный бассейн, вода в котором выглядит, как кровь, благодаря сочетанию розового, красного и оранжевого кафеля.

7. Бассейн Леонардо Эрлиха (Япония)

Находится в музее искусств 21 века в японском городе Канадзава. Это не просто резервуар с водой, а инсталляция аргентинского художника Леонардо Эрлиха. С виду это обычный бассейн, в котором плещется кристально-чистая вода. Однако стоит немного постоять у края, и вы увидите странные вещи: по дну бассейна ходят люди и смотрят на вас сквозь толщу воды. Бассейн – на самом деле – иллюзия, его чаша перекрыта сверхпрочным стеклом, на котором плещутся всего несколько сантиметров воды. Бассейн абсолютно пустой, на дне оборудована специальная комната, стены которой окрашены в аквамариновый цвет. При взгляде сверху кажется, что бассейн полон воды.