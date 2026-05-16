Трамп не ответил Си на вопрос о защите Тайваня в случае войны 16.05.2026, 3:22

Главы КНР и США обсуждали и поставки оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень подробно» обсудил Тайвань и продажу американского оружия с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Китай, подчеркнув, что Соединенным Штатам не нужна «война за 9,5 тыс. миль», его слова приводит CNN.

«Мы очень подробно обсудили ситуацию с Тайванем, продажу оружия, и я буду принимать решения, но знаете, я думаю, что последнее, что нам сейчас нужно, это война за 9,5 тыс. миль отсюда», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Он подчеркнул, что США «сейчас меньше всего нужна война».

На вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем, глава Белого дома не ответил прямо. По его словам, Си задал ему тот же вопрос. «Об этом знает только один человек, знаете, кто это? Я», — заявил американский лидер.

«Сегодня президент Си задал мне этот вопрос, — добавил он. — Я ответил, что не обсуждаю это».

