Трамп не ответил Си на вопрос о защите Тайваня в случае войны
- 16.05.2026, 3:22
Главы КНР и США обсуждали и поставки оружия.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень подробно» обсудил Тайвань и продажу американского оружия с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Китай, подчеркнув, что Соединенным Штатам не нужна «война за 9,5 тыс. миль», его слова приводит CNN.
«Мы очень подробно обсудили ситуацию с Тайванем, продажу оружия, и я буду принимать решения, но знаете, я думаю, что последнее, что нам сейчас нужно, это война за 9,5 тыс. миль отсюда», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.
Он подчеркнул, что США «сейчас меньше всего нужна война».
На вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем, глава Белого дома не ответил прямо. По его словам, Си задал ему тот же вопрос. «Об этом знает только один человек, знаете, кто это? Я», — заявил американский лидер.
«Сегодня президент Си задал мне этот вопрос, — добавил он. — Я ответил, что не обсуждаю это».