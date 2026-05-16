закрыть
16 мая 2026, суббота, 4:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп не ответил Си на вопрос о защите Тайваня в случае войны

  • 16.05.2026, 3:22
Трамп не ответил Си на вопрос о защите Тайваня в случае войны
Фото: Getty Images

Главы КНР и США обсуждали и поставки оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень подробно» обсудил Тайвань и продажу американского оружия с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Китай, подчеркнув, что Соединенным Штатам не нужна «война за 9,5 тыс. миль», его слова приводит CNN.

«Мы очень подробно обсудили ситуацию с Тайванем, продажу оружия, и я буду принимать решения, но знаете, я думаю, что последнее, что нам сейчас нужно, это война за 9,5 тыс. миль отсюда», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Он подчеркнул, что США «сейчас меньше всего нужна война».

На вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты защищать Тайвань в случае конфликта с Китаем, глава Белого дома не ответил прямо. По его словам, Си задал ему тот же вопрос. «Об этом знает только один человек, знаете, кто это? Я», — заявил американский лидер.

«Сегодня президент Си задал мне этот вопрос, — добавил он. — Я ответил, что не обсуждаю это».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина