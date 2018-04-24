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Белорусы об отставке Саргсяна: Фото с Лукашенко – плохой знак

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  • 24.04.2018, 7:59
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Социальные сети отреагировали на победу армянского народа.

Отставка премьера Армении в результате протестов вызвала волну комментариев в белорусских социальных сетях. Уход Сержа Саргсяна после 10 лет управления страной поневоле напомнил о параллелях с Беларусью.

Напомним, что 16 апреля в Армении началась акция гражданского неповиновения против премьерства Саргсяна, который также является главой правящей партии Армении.

Лидер протестов Никол Пашинян заявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром.

18 апреля протестующие против его назначения премьером взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.

22 апреля правоохранители задержали Пашиняна и еще двух депутатов Национального собрания. Евросоюз призвал власти страны освободить задержанных участников протеста, которые не нарушали закон.

Сегодня, 23 апреля, Пашиняна и еще двух оппозиционных депутатов Национального собрания освободили. Саргсян заявил об отставке.


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