Белорусы об отставке Саргсяна: Фото с Лукашенко – плохой знак

Белорусы об отставке Саргсяна: Фото с Лукашенко – плохой знак20
- 24.04.2018, 7:59
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Социальные сети отреагировали на победу армянского народа.
Отставка премьера Армении в результате протестов вызвала волну комментариев в белорусских социальных сетях. Уход Сержа Саргсяна после 10 лет управления страной поневоле напомнил о параллелях с Беларусью.
Всем президентам надо бы уже давно понять, что фото с Лукашенко - плохой знак pic.twitter.com/UjSwajnwI2— РБ головного мозга (@belamova) 23 апреля 2018 г.
Напомним, что 16 апреля в Армении началась акция гражданского неповиновения против премьерства Саргсяна, который также является главой правящей партии Армении.
Лидер протестов Никол Пашинян заявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром.
18 апреля протестующие против его назначения премьером взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.
22 апреля правоохранители задержали Пашиняна и еще двух депутатов Национального собрания. Евросоюз призвал власти страны освободить задержанных участников протеста, которые не нарушали закон.
Сегодня, 23 апреля, Пашиняна и еще двух оппозиционных депутатов Национального собрания освободили. Саргсян заявил об отставке.