Замглавы Пентагона: Хватит даром тратить время пехотинцев 3 24.04.2018, 20:24

1,836

Фото: EPA

Америкацы хотят изменит принцип подготовки своих солдлат.

Для рабочей группы по вопросам потерь в ближнем бою, созданной министром обороны США Джеймсом Мэттисом, найти 2,4 млрд долларов на новую технику для пехоты было только разминкой. Теперь перед ними стоит сложная задача – заставить военных прекратить зря тратить время солдат.

Об этом пишет Сидни Фридберг в статье для Breaking Defense (перевод - "Цензор.НЕТ").

Инструктажи в PowerPoint о личной гигиене, карауле на проходной военной базы, ротации военнослужащих на уровне подразделений и воинских частей каждые несколько лет - все это мешает готовить сплоченные подразделения и обучать их воинскому делу. Вкратце, их цель – избавиться от вредных привычек, оставшихся с эпохи воинской повинности, когда к призывникам относились как к бесплатной рабочей силе и неопытным салагам-пехотинцам. Теперь военные должны относиться к пехоте и морской пехоте как к летчикам-истребителям, то есть как к высококвалифицированным специалистам.

Выступая в среду на саммите Ассоциации Сухопутных Войск США, заместитель министра по подготовке личного состава и обеспечению боеготовности техники Роберт Уилки озвучил шесть проблем, которые рабочая группа хотела бы устранить, причем решение любой из них само по себе потребует титанических усилий:

Прекратить "умерщвление" через PowerPoint: На протяжении многих лет исполненные благих намерений бюрократы наслаивали одно требование к боевой подготовке на другое - инструктажи по всем вопросам, от безопасности дорожного движения до личной гигиены – в ущерб подготовке к настоящему бою. Будучи офицером запаса, Уилки подсчитал, что во время ежегодных 14-дневных учений он тратит 4,5 дня на подобные инструктажи. На сегодняшний день министры сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота (к которому относится морская пехота) договорились систематически сокращать эти обязательные требования к боевой подготовке.

Перестать чистить картофель: когда командованию нужно назначить кого-то охранять проходную воинской части, смотреть за спортзалом, или выполнять какую-либо иную повседневную работу, оно зачастую обращает взор в сторону пехоты. Ведь если оторвать механиков или иной технический персонал от выполнения их задач, техника скоро начнет ломаться. Но если вы оторвете от боевой подготовки новобранца, то ущерб от этого не будет заметен, пока не начнутся боевые действия. Группа работает над созданием "плана рационализации штатов работников", который позволит задействовать гражданских для выполнения такого рода работ, и даст возможность солдатам и морским пехотинцам полностью сосредоточиться на боевых действиях.

Готовить как спецов: командуя морской пехотой, Мэттис как-то заметил, что боевая подготовка пехоты не сильно изменилась со времен Второй мировой войны, что он счел неприемлемым. Спецназ сильно поднаторел в заимствовании методов обучения у основных видов спорта – персональная подготовка, первоклассное питание и постоянная отработка приемов, сопровождающаяся тщательным мониторингом как физических, так и умственных показателей. Не каждый сможет служить в спецназе, однако военнослужащие регулярных подразделений сухопутных войск и морской пехоты могут также использовать эту интенсивную продвинутую методику боевой подготовки.

Внедрить виртуальную боевую подготовку: вместо чтения инструктажей в PowerPoint или чистки картофеля, солдаты должны заниматься практической боевой подготовкой. Однако полевые учения стоят дорого, их подготовка отнимает много времени, а место проведения ограничено окрестностями воинской части. Прежде чем отправиться на полевые учения, летчики-истребители и экипажи транспортных средств постоянно отрабатывают на тренажерах свои действия в самых разных ситуациях, многие из которых слишком опасны для реальных учений. Пентагон сейчас изучает возможность использования технологий виртуальной и дополненной реальности для подготовки пехоты. Мэттис хочет, чтобы пехота приняла участие в "25 бескровных боях", прежде чем она вступит в реальный бой не на жизнь, а на смерть", - сказал Уилки.

Докладывать о реальном уровне боевой подготовки. Сейчас подразделения тратят много времени на учет исчисляемых параметров – какова численность их войск, сколько у них есть техники и припасов, но это не отражает качественных характеристик, свидетельствующих о боеготовности подразделения. "Очевидно, что система отчетности о боевой готовности нас подводит еще на уровне наименьших составных частей подразделений", - сказал председатель консультативного совета рабочей группы, генерал-майор Боб Скейлз. Он рекомендует использовать систему, которая будет показывать, сколько времени солдаты тратят на обучение в обстановке, максимально приближенной к боевой, и сколько из них уже овладели ключевыми навыками. Команда Уилки сотрудничает со всеми службами в вопросе разработки методики оценки реальной боевой готовности.

Роберт Уилки

Не разлучать солдат. Со времен Второй мировой военные относились к солдатам как взаимозаменяемым единицам, переводя людей с одной должности на другую, из подразделения в подразделение, из части в часть. Кадровые офицеры и военнослужащие сержантского состава, в частности, облагаются взысканием за слишком длительное пребывание на одной и той же должности в рамках системы стимулирования продвижения по службе, известной как "повышайся или уходи". По словам Уилки, возможно, это и работало в эпоху воинской повинности, когда тысячи не состоящих в браке призывников приходили и уходили каждый год, но такой принцип не подходит для армии профессиональных солдат-сверхсрочников с семьями. Эта практика также разрушает сплоченные отряды, которые сильно повышают эффективность подразделения в бою.

Эта реформа будет самой сложной, поскольку она потребует от Пентагона не только новых приказов, но и пересмотра веками устоявшихся законодательных актов, таких как Закон о прохождении службы офицерским составом Вооруженных Сил (DOPMA) 1980 года. "Мы можем решить этот вопрос совместно с Конгрессом,- сказал Уилки, - подольше сохранять подразделение вместе, создавая в отряде мышечную память, необходимую для успеха".

Несмотря на то, что у рабочей группы пока нет каких-либо конкретных законодательных инициатив для продвижения в Конгрессе, Уилки уже объясняет общую идею. "Я уже начал продвигать эту концепцию в Конгрессе", - сказал он. "Сегодня я встречался с несколькими сенаторами, а в прошлый понедельник с представителями аппарата".

Министр обороны Мэттис уполномочил команду Уилки, Управление МО по подготовке личного состава и обеспечению боеготовности техники, возглавить работу группы. (Первый этап, делающий акцент на оборудовании, проходил под руководством Управления по определению затрат и оценки программ, CAPE). "Секретарь Мэттис вложил много времени и сил в это управление", - говорит Уилки. "Он поручил нам оценить боеготовность всей армии, обеспечить принятие решений, внести изменения в структуру вооруженных сил. Мы перестали быть просто контролирующим органом, потому что этот вопрос находится под особым контролем министра".

Джеймс Мэттис

"Я ловлю Министра Мэттиса на слове и принимаю близко к сердцу его заявление, что это именно те меры, от которых он хочет отказаться независимо от того, как долго он еще будет занимать должность министра обороны", - сообщил Уилки.

Однако я поинтересовался у Скейлза и Уилки, не будет ли рабочая группа и отдел по подготовке личного состава и обеспечению боеготовности техники бороться за многомиллиардные программы закупок?

"Сидни, вы чертовски прямолинейны, - ответил Скейлз. - Слишком часто, когда мы поднимаем в Вашингтоне какие-нибудь вопросы, это сразу же обретает материальную форму, превращается в программы и технологии. Но нам не нужно, чтобы это стало очередной программой закупок - мы хотим, чтобы это стало катализатором трансформации того уровня ведения войны, который был прежде сильно обделен вниманием. ... Мы надеемся, что результатом этого станет не только новая техника, но и новое видение войны на тактическом уровне".