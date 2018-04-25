Топ-7 авто «старой школы», о которых мечтает каждый водитель 25.04.2018, 21:35

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Эти машины оставили след в истории автопрома.

Автомобильный мир очень изменчивый и непостоянный, мода проходит, меняются технологии а вскоре предстоит перемена даже самой сути автомобиля – с приходом каршеринга и беспилотников.

Но есть модели, которые десятилетиями держат оборону ценностей «старой школы», верны традициям и никогда не подведут своего владельца – их конструкция с каждым поколением проходила модернизацию и доведена до идеала.

Autonews.ua подобрал семерку таких моделей – все они безоговорочно узнаваемы, круты и оставили след в истории автопрома.

Mercedes-Benz S-Class

Синоним слов богатство и роскошь. Модель впервые появилась в 1972 году, но по сути продолжала традиции своих предшественников из 50-х. Все это время главный Мерседес всегда стоял в авнгарде технологий безопасности и оставался эталоном комфорта в представительском классе. Не зря он так полюбился нашим политикам и олигархам да и главы других государств используют чаще всего именно Mercedes-Benz S-Class

Chevrolet Corvette

Имя настолько легендарное, что кажется, эти машины были всегда. На самом деле модель зародилась действительно давно – в 1953 году. Сейчас на конвейере уже седьмое поколение ультимативного суперкара. За это время колоссально улучшились все характеристики, но вместе с тем сохранены и многие фамильные черты: большой нижневальный V8, пространственная рама, стеклопластиковый кузов и поперечная рессора в качестве упругого элемента в передней подвеске.

Porsche 911

Первая модель Порше с индексом 911 появилась еще в 1964 году. Тогда это был спорткар для тех, кто не может себе позволить Ferrari. При этом немцы старались делать спортивные авто пригодными для ежедневной эксплуатации. В итоге, основные позиции сохранены: Porsche по-прежнему дешевле Феррари и при этом вряд ли отстанет от нее на треке или автобане. И да, этот суперкар вполне пригоден для езды от дома до работы! И при этом поразительно надежен – Порше регулярно возглавляет рейтинги самых безотказных автомобилей.

Ford Mustang

При упоминании этого названия в голове появляются ассоциации с безудержной мощью, скоростью и безбашеностью. Мустанг появился в 1964 году, сменил много поколений (среди которых были и откровенно неудачные) и сейчас является настоящим красавцем. Нынешняя машина несет в себе узнаваемые агрессивно-стремительный стиль первых поколений. Базовым для Mustang является V6 серии EcoBoost, но классический V8 – это совсем другая песня и он до сих пор в строю.

Jeep Wrangler

Одно из самых легендарных творений за всю историю автопрома – Willys MB 41-го года, который предназначался для армейских нужд. Автомобиль стал родоночальником целого класса автомобилей по всему и миру – именно он дедушка всех внедорожников: от УАЗа до «крузака». Прямой потомок того Виллиса — Jeep Wrangler. Машина, конечно, намного крупнее прародителя и отличается многими современными решениями, но при этом сохранила концепцию, основные конструктивные особенности и главное – поразительные внедорожные возможности.

BMW 3-Series

Именно трешку можно смело назвать главной моделью для BMW. Именно в формате достаточно компактного автомобиля отлично нашла свое воплощение философия марки с ориентацией на водителя и получение им удовольствие от процесса вождения. Первое поколение увидело свет в 1975 году, а сейчас актуальным является седьмое. Даже самая базовая «тройка» — настоящий driver’s car, а топовые версии М-серии дадут фору многим суперкарам.

Toyota Camry

Из всех автомобилей нашего рейтинга – самая популярная и знаковая для Украины. Модель выпускается с 1982 года. Главный феномен – ничего, казалось бы, особенного во внешности или конструкции, а популярность просто бешеная. Главными факторами успеха являются феноменальная надежность, безопасность и комфорт. Идеальная машина для семейных поездок, также любима чиновниками среднего звена.