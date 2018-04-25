Уровень безработицы в Польше достиг рекордно низкого уровня 25.04.2018, 22:04

На сезонные работы требуется все больше людей.

В Польше в марте уровень безработицы составил 6,6 процента. Об этом сообщается в информации распространенной Главным статистическим управлением Польши, передает «Польское радио».

В частности, сообщается, что 6,6 процента безработицы в Польше в марте - это результат, который предполагало Министерство семьи, труда и социальной политики. По сравнению с февралем, в марте безработица уменьшилась на 0,2 процента.

По словам главного экономиста организации Работодателей РП Лукаша Козловского, это очень хороший результат, который показывает, что уже началась сезонная работа.

"Вместе с позитивной экономической конъюнктурой, это причина все более быстрого темпа уменьшения безработицы. Конъюнктура является настолько полезной, что улучшение ощутимое в каждом регионе, и оно будет все больше в течение следующих месяцев", – сказал Козловский.

Как он считает, экономические данные за апрель будут еще лучше.