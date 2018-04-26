За $150 в месяц белорус работает по 10 часов в сутки без выходных 16 26.04.2018, 9:26

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С помощью профсоюза РЭП рабочий подал в суд на своего нанимателя.

Владимир Евтуха с 2016 года работает в коровнике государственного предприятия «Мижевичи» Слонимского района в должности ночного животновода, сообщает «Белсат».

В его обязанности входит охранять животных и кормить их. В прошлом году работник получал в среднем чуть больше Br 300 за месяц. За некоторые месяцы даже и меньше. И это несмотря на то, что, согласно табелю, он работал по десять часов в сутки.

Владимир не согласен с оплатой труда и с помощью активистов независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности подал в суд на своего нанимателя. В суде выяснилось, что предприятие КСУП «Мижевичи» недоплатило Владимиру за 1 тыс. отработанных часов!

Сейчас организация должна выплатить сторожу более Br 2 тыс. за сверхсрочную работу. К тому же суд обязал предприятие пересмотреть свои нормативы и повысить зарплаты всем работникам.