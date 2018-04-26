Топ-5 подержанных авто, которые действительно стоят своих денег 2 26.04.2018, 13:26

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Как выбрать надежный б/у автомобиль, который станет хорошей инвестицией.

Что если на новую приличную машину не хватает, а покупать бюджетное авто не хочется? Какие подержанные машины прослужат дольше всего и меньше всего упадут в цене?

НВ выбрало б/у автомобили, которые медленнее всего дешевеют, наиболее востребованы на вторичном рынке (а следовательно могут быть успешно проданы в случае необходимости), обладают наибольшим ресурсом и дешевле всего в обслуживании.

Словом, вот список автомобилей, которые являются фактически беспроигрышным выбором на вторичном рынке.

Toyota Camry

2008-2012 гг

$12-18 тыс

“Камрюха”, как ее ласково называют поклонники модели, это вечный хит вторичного рынка.

Можно по разному относиться к Toyota, сетовать на “пустой” руль, вальяжность на дороге, слабую шумоизоляцию и т.д. Но невозможно отрицать, что Toyota умеет делать неубиваемые и неимоверно живучие автомобили.

Разумеется, “убить” можно все, что угодно. Но в руках более-менее заботливого хозяина Camry спокойно доживает до 200 тыс. км пробега только на плановых ТО, и до 300-400 тыс. км пробега – с мелкими и средними ремонтами.

Крупные ремонты на Camry с меньшими пробегами чаще всего связаны с недостаточно качественным обслуживанием авто или с использованием дешевых некачественных запчастей и расходников.

Кстати, о запчастях. Оригинальные запчасти на Toyota стоят недешево, но есть много вариантов качественного неоригинала. Каждый может найти запчасти на свой кошелек.

По мнению большинства мастеров, Camry – абсолютный рекордсмен по такому важному показателю, как стоимость содержания. Машина ломается редко, а большинство поломок прогнозируемы. Поэтому даже с учетом не самых дешевых запчастей, Camry в долгосрочной перспективе обходится дешевле конкурентов.

Высокой надежностью и большим ресурсом характеризуются и двигатели, и коробки передач, и ходовая, и большинство остальных узлов автомобиля.

Самое популярное в Украине сочетание 2,4-литрового мотора и 5-ступенчатого “автомата” - просто образец надежности. 3,5-литровый двигатель с 6-ступенчатым “автоматом” сами по себе тоже весьма живучи. Но в этой версии подвеска живет не так долго, сказывается больший вес мотора и коробки.

Учитывая славу надежного авто, Camry очень медленно теряет в цене (в сравнении с конкурентами с изначально равной ценой Camry 5-8 летнего возраста продается в среднем на 20-30% дороже). А следовательно, является отличной инвестицией денег на вторичном рынке авто.

Опасностей, по большому счету, две. Во-первых, много предлагаемых на вторичном рынке Camry имеют “офисное” прошлое. Это были машины начальников, которые на смерть “ушатывали” казенные водители (часами работающий двигатель зимой, пока водитель ждет шефа под рестораном и т.д.). Такие машины могут быть весьма “уставшими” даже с небольшими пробегами. Поэтому при покупке Camry очень нужна детальная диагностика.

Вторая опасность – угоняемость. Camry – не та машина, которую можно бросать на ночь под подъездом в темном дворе спального района. Лучше потратиться на хорошую противоугонную систему и держать машину на охраняемой стоянке.

Honda CR-V

2008-2012 гг

$13-17 тыс

Эта модель является главным конкурентом Camry по беспроблемности и долговечности. Сервисмены отмечают высочайшую надежность обоих моторов (2 л и 2,4 л), которые в большинстве случаев не требуют ничего, кроме планового обслуживания, на пробегах до 250-300 тыс. км. Весьма надежны и “автоматы” Honda.

Ходовая на CR-V практически такая же неубиваемая как в Camry (правда, нужно помнить, что это “паркетник”, а не внедорожник, поэтому форсировать болота не стоит).

Антикоррозийная устойчивость тоже на высоте. Словом, купив даже 10-летнюю CR-V с пробегом под 200 тыс. км, вы получаете надежный автомобиль, который можно беспроблемно ездить еще не один год. Разумеется, это при условии детальной проверки при покупке и отказа от сомнительных вариантов.

CR-V также довольно медленно теряет в цене. 10-летняя “японка” сегодня ценится выше, чем многие немецкие и корейские конкуренты, которые новыми стоили сопоставимых денег.

Skoda Octavia Tour

2007-2008 гг

$7-9 тыс

Эта модель была крайне популярна в Украине и снискала славу надежного и неприхотливого, хотя и не сильно комфортабельного автомобиля. Словом, то, что нужно для крепкого хозяйственника.

На вторичном рынке Tour – по-прежнему бестселлер. Хороший экземпляр по нормальной цене отрывают буквально с руками. И цены на них с годами снижаются неохотно. Поэтому Tour – отличное вложение денег, машину можно будет перепродать с минимальной потерей средств.

Модель выпускалась довольно долго, но сегодня имеет смысл смотреть на последние годы выпуска (2007-2008). Все двигатели достаточно надежны, но идеальный вариант для тех, кто ищет минимум проблем с машиной – бензиновый двигатель 1,6 MPI (распределенный впрыск, никаких турбин). Он, конечно, слабоват для такой тяжелой машины (всего 102 л.с.), но весьма долговечен и недорог в обслуживании. (Кстати, сегодня Skoda продает новые модели с двигателем, который маркируется точно так же, но это уже другой двигатель, о котором мотористы отзываются значительно хуже).

Найти Octavia Tour с автоматом – это большая удача. Поэтому те, кто не любят или не умеют ездить на “механике”, конечно, должны забыть об этой машине.

Ручная коробка весьма надежна и редко выходит из строя даже при значительных пробегах (более 200 тыс км). Ходовая в Tour очень простая и надежная. Ее ремонт сравнительно недорог, и поддерживать ее в хорошем состоянии не сложно. Платой за это становится комфорт и управляемость. На фоне многих современных авто Tour выглядит как “привет из 90-х”. Зато Tour останется на ходу, когда эти современные “погремушки” уже давно станут металлоломом.

Еще один плюс Tour для владельцев подержанных авто – высокая антикоррозийная устойчивость. Здесь отличная оцинковка, поэтому не битые и не вареные экземпляры как правило не гниют.

Opel Astra J

2010-2012 гг

$9-12 тыс

Несмотря на то, что Astra J, по словам мастеров, не заслужила такой же репутации, как ее предшественница Astra H, с точки зрения надежности это очень достойный автомобиль.

Главные плюсы модели – относительно долговечные агрегаты, недорогие запчасти и простота в ремонте. В связи с этим машина востребована на вторичном рынке, ее любят таксисты, да и просто люди прагматичного склада.

Ходовая тут выше всяких похвал, кузов устойчив к коррозии, электрика беспроблемная. Что касается моторов и коробок, то есть пара нюансов. Если выбираете “механику”, стоит предпочесть 6-ступенчатую коробку, она надежнее 5-ступенчатой. Но она ставится только на турбированные бензиновые моторы, а также дизели. С атмосферными бензиновыми 1,4 л и 1,6 л ставилась именно 5-ступка. А она зачастую не выхаживает больше 150 тыс км.

Автоматические коробки передач Astra J – тоже не без проблем. Более надежны те, что ставились с дизельными моторами.

Что касается двигателей, то все они довольно живучие и при хорошем уходе способны не доставлять проблем до 200-250 тыс км пробега. При этом, по словам мотористов, дизели у Opel более надежны.

За условные 200 тыс. пробега Astra потребует меньше внимание и меньших вложений, чем подавляющее большинство автомобилей этого класса. И хотя по надежности она не сравнится с некоторыми из них, например, Honda Civic, но более низкая стоимость запчастей с лихвой компенсирует это.

Astra “свежих” годов сейчас выгодно пригоняется из Европы с льготной растаможкой. Это отличный вариант – купить недорого, поездить пару лет и продать с небольшой потерей денег.

Toyota Land Cruiser Prado

2007-2008 гг

$20-25 тыс

И вариант для тех, у кого бюджет побольше и есть желание купить основательный автомобиль на долгое время. Prado – легендарный олдскульный рамный внедорожник, который заслуженно пользуется спросом на вторичном рынке.

По отзывам сервисменов Prado в 120-м кузове – это не просто “Camry побольше и повыше”, это просто рекордсмен по неубиваемости и долговечности. Если за машиной следили, то пробег 150-200 тыс км для нее – пустяк. Некоторые мастера рассказывают, что у них есть клиенты, которые спокойно доезжают до 350-400 тыс км и лишь тогда начинаются первые серьезные ремонты, которые требуют ощутимых вложений.

Но для выбора хорошего Prado нужно учесть несколько моментов. Во-первых, машину нужно очень тщательно проверять перед покупкой. На рынке много “ушатанных” экземпляров после “братков” и прочих “гонщиков” - машина все таки весьма статусная, их раньше часто покупали представители определенных слоев общества. Гонять они любят, а за машинами следить – не очень.

Во-вторых, стоит избегать арабских вариантов с двигателем 2,7 л. И дело тут не в стране происхождения (как правило, такие машины к нам везли из ОАЭ) и более бедных комплектациях (хотя и вправду смешно покупать Prado без кожаного салона и подогрева сидений). Дело в том, что двигатель 2,7 л хотя сам по себе вполне неплох, все же слабоват для такой тяжелой машины, поэтому зачастую характеризуется большим износом, чем 4-литровый мотор при сопоставимых пробегах.

А еще в Prado нужно внимательно смотреть на раму. Сам кузов довольно устойчив к коррозии (даже у арабов, вопреки популярным мифам), но вот рама довольно часто начинает гнить уже у 7-8 летних экземпляров. А зачастую рядом с ней начинает ржаветь и днище. Словом, дополнительная антикоррозийная обработка старому “прадику” не помешает.

К минусам Prado можно отнести угоняемость. Машину нужно обязательно ставить на охраняемой стоянке, да и продвинутая противоугонная система не помешает.

Prado очень медленно дешевеет на вторичном рынке. Поэтому, купив хороший экземпляр и поддерживая его в хорошем состоянии, вы всегда сможете выгодно продать машину в дальнейшем.