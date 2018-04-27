Геннадий Федынич: «Назначенцы» воруют так, словно живут последние дни 7 27.04.2018, 9:14

3,028

Если не победить коррупцию, социального взрыва не избежать.

На днях милиция задержала заместителя гендиректора ОАО «Белшина» по капитальному строительству. Управленец получил взятку в размере 30 тысяч белорусских рублей от директора строительной организации.

Согласно официальному сайту «Белшины» заместителем генерального директора по капитальному строительству является Михаил Коноплицкий.

Известно об этом человеке крайне мало. Несколько лет назад некий Михаил Коноплицкий работал заместителем директора по капитальному строительству «Могилевхимволокно», но затем его сменил другой человек. И вот человек с такими же именем и фамилией объявился на «Белшине» и попал в сферу интересов правоохранителей.

«Можно только позавидовать их аппетитам»

Работник «Белшины» и член Независимого профсоюза Сергей Гурло в комментарии UDF.BY отметил, что рабочие давно не доверяют руководителем предприятия.

«Вы думаете, работники с директором или его замами общаются? Многие даже не знают, как они выглядят. Тем более, чем они там занимаются. Так какое к ним может быть доверие?» – сказал Сергей Гурло.

По его словам, взяточничество задержанного уравленца с одной стороны вызывает удивление, т.к. зарплаты у руководителей «Белшины» достаточно большие. Когда несколько лет назад замдиректора по идеологии баллотировалась в депутаты, то указала в декларации зарплату больше 20 млн «старых» рублей.

«Говорят у начальников цехов сейчас зарплаты больше 2 тысяч рублей. Так что не думаю, что у зама генерального директора маленькие доходы. Но если им этого мало, то можно только позавидовать их аппетитам. У товарища супруга работает в Бобруйске посудомойкой за 210 рублей», – рассказал Сергей Гурло.

По его словам, жители Бобруйска «нищают». К примеру, его коллега, живущий в общежитии, после перевода жилья в разряд арендного вынужден дополнительно выплачивать 160 рублей.

Отметим при этом, что 2017 году чистый убыток ОАО «Белшина» в вырос в 65 раз и составил 274 млн рублей. Об этом говорится в годовом отчете компании.

Вместе с тем Сергей Гурло не сильно поражен тем, что один из руководителей предприятия попался на взятке.

«Коррупция у нас повальная, ничего удивительного. Лукашенко когда-то набрал популярность, критикуя коррупцию, обещал ее побороть. А теперь она расцвела буйным цветом. У руководителей одна мысль: будет возможность прихватить – прихвачу. Берут взятки – будь здоров. От мэра (председатель Бобруйского горисполкома Андрей Коваленко в прошлом году был приговорен к 8 годам – прим.) до низовых руководителей. Задержание Коноплицкого – даже не верхушка айсберга, это только пыль. Лишь некоторых задерживают, чтобы показать борьбу с коррупцией», – считает работник «Белшины».

«Если не победить коррупцию, социального взрыва не избежать»

Председатель Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич в комментарии UDF.BY отметил, что «к сожалению, коррупция стала бичом страны».

«Я поражаюсь: те, кого власти назначают директорами и заместителями, словно живут последние дни, им обязательно нужно что-то украсть, взять взятку», – сказал Геннадий Федынич.

Профсоюзный лидер считает, что проблема злоупотреблений со стороны руководителей предприятий объясняется тем, что заводы и фабрики являются по сути государственными.

«Назначать управленцев должны акционеры и собственник. Государство не должно выступать в роли нанимателя. Это приводит к нынешней ситуации. С одной стороны эти управленцы на словах поддерживают власти и делают, что им командуют сверху. С другой стороны они воруют, т.к. не преданы своим работникам», – отметил Геннадий Федынич.

Профсоюзный лидер полагает, что в обойме власти сегодня очень мало достойных руководителей, и необходима смена кадров.

«К сожалению, у многих такая мысль, что раз тебя куда-то назначили, то нужно что-то урвать, – сказал Геннадий Федынич. – Но если не победить коррупцию, не предупредить ее разрастания, социального взрыва не избежать».