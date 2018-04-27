Минский программист в Лондоне: Иногда ходим в паб в рабочее время 27.04.2018, 18:55

Белорус рассказал о работе за рубежом и о том, чем его удивила Англия.

Полтора года Android-разработчик Андрей работает в лондонском офисе компании Stripe, которая занимается онлайн-платежами. Живя в Лондоне, он проникся английским юмором, научился изъясняться с коллегами «с реверансом» и приобщился к походам в музеи. В материале dev.by программист рассказал о работе за рубежом и о том, чем его удивила Англия.

Бизнес не в ИТ: в неделю зарабатывал больше, чем другие за месяц

В детстве я хотел стать историком — ходил на школьные олимпиады, брал призовые места. Но отец втолковал мне, что историки мало получают, и добавил: может, ты присмотришься к инженерным специальностям? Тогда я записался на курсы при БГУ, а после — поступил в Лицей БГУ на физику. И что интересно, наш физико-математический класс брал первые места на олимпиадах по истории.

Поступил на ФПМИ в БГУ. Был гиком, учился на одни десятки, но выбранную специальность высокооплачиваемой не считал.

Во время учёбы многие пытались подрабатывать, со второго курса стажировались в лабораториях EPAM, Itransition, а платили им самый минимум. Мы же с друзьями открыли бизнес, не связанный с ИТ, и зарабатывали за неделю больше, чем наши однокурсники за месяц. Я даже думал, что выбрал неправильную профессию. Но к 4-му курсу одногруппники набрались опыта, и их зарплаты выросли. Тут я снова задумался: может, и неплохая профессия у меня.

Освоил программирование под Android, прошёл курсы от ИТ-компании и приступил к поиску работы, но особых результатов это не дало. Одна из компаний ответила, я выполнил тестовое задание и уже 6-й год жду фидбэка.

Когда обязанности менеджера — просто трекать время в Jira

Благодаря хорошему английскому мне удалось получить оффер на удалённую работу от американской фирмы. Правда, пришлось немного повозиться с документами» и оформить ИП, чтобы работать официально. Работа была шикарная, но недолгая.

Когда проект закрылся, пришлось столкнуться с белорусским ИТ. Пришёл на собеседование, а мне тимлид прямо в лицо говорит: мол, меня не интересует проект, моя задача — трекать время в Jira. С трудом, но всё же удалось найти интересную работу. Я собрал единомышленников — небольшую команду из четырёх Android-разработчиков. Мы вместе работали, развивались, а потом все четверо эмигрировали: в Испанию, Германию, Великобританию, Норвегию.

Поработав в белорусской ИТ-компании, я понял, что построить карьеру выпускникам профильных вузов здесь не трудно. Если ты хотя бы новостную рассылку читаешь, смотришь видео, то ты уже на голову выше остальных. А если у тебя есть профиль на GitHub, то ты вообще рок-звезда.

Собеседование в Лондоне: как увеличить предложенную зарплату

Я всегда был активным в сети: выкладывал код на GitHub, спорил с другими разработчиками в Twitter, публиковал статьи. Благодаря этому меня замечали иностранные рекрутеры.

Рекрутинг в Беларуси и Европе — это абсолютно разные вещи. У нас часто происходит примерно такая ситуация: «о, вы знаете Java, приходите к нам на собеседование на JavaScript». А в Англии — «я посмотрел ваше резюме, вы учились в таком-то вузе, работали в таких-то компаниях». Сразу видно, что твоё резюме почитали и хотят побеседовать с тобой, а не с сотней таких, как ты.

Разговор с рекрутером из компании Stripe оказался, скорее, тестом на адекватность и правдивость того, что написано в моём резюме. Второй звонок был наполовину техническим: спрашивали по технологиям (про шифрование, как обеспечить безопасность передачи данных и что для этого используют на Android), сбрасывали в Skype примеры кода и предлагали их прокомментировать. Также интересовались, что я читаю, как развиваюсь. Было позитивно, мы шутили и смеялись.

Спустя неделю компания ответила, что готова спонсировать мою поездку в Лондон (виза, билеты, проживание в гостинице, питание). Предлагали даже оплатить как рабочий день, но я отказался.

По приезду меня сразу интегрировали в рабочий процесс: посадили в команду (17 человек), выдали ноутбук и предложили решать задачи. Поначалу ты немного пугаешься, а потом входишь во вкус. Так я провёл там целый день. А спустя две недели со мной связались и предложили работу.

Работа рекрутера в Лондоне, как и у нас, заключается в том, чтобы заплатить тебе как можно меньше. Я читал статьи об этом, и, как я и предполагал, мне предложили не очень высокую зарплату. Тогда я подробно расписал, что у меня нет финансовой заинтересованности приезжать: в родной стране я получаю примерно столько же, при этом жизнь у нас дешевле. Это сработало: мою зарплату пересмотрели и предложили на 40 процентов больше. Но, если бы я пошёл напролом, требуя увеличить сумму, не объясняя причин, думаю, мне бы отказали.

Значимость хорошего резюме

В Англии можно встретить несколько типов компаний. В аутсорсинговых работает много мигрантов, в основном индусы. Получают они в среднем 40 тысяч фунтов в год (плюс налог 40%), но деньги их не особо интересуют. Они выжидают 5 лет, чтобы получить вид на жительство. В таких компаниях много 40-летних программистов, которые раньше были садовниками, инструкторами по плаванию и пр. Я, например, не вижу смысла переезжать в такие фирмы.

Есть крупные, но не айтишные компании — например, машиностроительные. У них обычно есть ИТ-подразделение, которое занимается поддержкой сайта или приложения. Там можно получить около 65 тысяч фунтов в год на позиции главного архитектора. Уровень коллег будет чуть выше, чем в суровом аутсорсинге, но всё равно это не самый лучший вариант для переезда.

Третий тип — интернациональные компании с офисами в Лондоне. Там работает много людей, которые разрабатывают поддержку текущих стандартов для того же Apple Pay, Samsung Pay. Также большая часть работы связана с поддержкой совместимости старых версий. Там неплохие зарплаты, компенсации, бонусы и бесплатная страховка.

В топе — продуктовые компании вроде Facebook, Google, Amazon и пр. У них сложный алгоритм отбора, но зато самые высокие зарплаты и компетентные специалисты.

Чтобы заинтересовать компании последних двух типов, можно вести свой блог, выступать на конференциях, писать статьи и пр. Также нужно иметь грамотно составленное резюме. Я прочитал много литературы на эту тему и сделал вывод, что если у тебя менее 10 лет опыта, то резюме должно умещаться на одну страницу.

Я потратил где-то два дня, чтобы сделать хорошее резюме. Заморочился даже на шрифтах и отступах. Но зато потом получал отзывы, что оно действительно профессиональное. Не пожалейте на это время. Фотографию, возраст и пол лучше не указывать (как и ваше увлечение вязанием или любовь к тяжёлому металлу). Чем меньше отвлекающих факторов, тем лучше.

Корпоративная этика: не выдавать своих и общаться с реверансом

Первое, что бросилось в глаза, когда меня взяли на работу в британскую компанию — от англичан невозможно получить точного ответа. Ты приходишь к ним с проблемой, а они начинают: «а вот знаешь, у нас была другая проблема, похожая на эту». Затем следует получасовой разговор на смежные темы. Уйти, прервав беседу, неприлично (даже если тебя это уже не касается). В Беларуси такие вопросы решаются быстрее: немного покумекали и вроде договорились.

В Англии очень развита привычка прикрывать друг друга. Выпустили мы новую версию нашего SDK, а там — серьёзная ошибка, которую допустили два парня из нашей команды. По идее любой сотрудник компании может по коммитам посмотреть, кто это сделал. Но там это завуалировали так, якобы это общая проблема, а мне прислали письмо с просьбой не раскрывать имена товарищей.

В Лондоне нельзя сказать тестировщику «чувак, ты будешь тестировать код» — это считает неуважением. Нужно обращаться «с реверансом». Примерно так: если у тебя найдётся несколько свободных минут, протестируй, пожалуйста, код. Поначалу это кажется странным, потому что это ведь его прямые обязанности, но потом привыкаешь к таким формулировкам.

В лондонских ИТ-компаниях нет привычного для белорусов менеджмента. Если в проекте появляется проблема, менеджер не бежит к тебе с пеной у рта, а спокойно говорит: ребята, вы очень заняты, я сам всё исправлю. Ты скорее всего ни грамма не занят, но он всё равно пытается тебе помочь. Сам при этом понятия может не иметь, как это делается, но «гуглит» и фиксит.

В Англии, кстати, принято соблюдать этикет. Ты не можешь ворваться в кабинет к начальству и сказать «салют». Если у тебя есть какой-то вопрос, нужно заранее написать письмо, и тебе назначат встречу.

Сеньор — это 50-летний джентльмен с учёной степенью

В Беларуси, если разработчик ведёт аккаунт на GitHub, — это скорее редкость, чем обыденность, а здесь это делают почти все. Коллеги постоянно сбрасывают друг другу статьи, можно прокачаться, просто читая переписку в чате.

Senior у них — это 50-летний джентльмен, как правило, с учёной степенью. А не 22-летний выпускник вуза, как у нас.

В Англии я не встречал компаний, где был бы такой раздутый департамент QA, как в Беларуси. Обычно программисты сами пишут тесты и тестируют свой код. Разработчики могут экспериментировать с разными инструментами, потому что руководство не считает каждый доллар.

Рабочий процесс в компании, где я работал, был доведён до абсолюта: сделал работу — можешь идти по своим делам. Иногда бывало, что мы шли в паб в рабочее время, потому что старые задачи выполнили, а новых ещё нет.

Цены кусаются, но есть шпроты, лидский квас и пиво

Цены на курицу, говядину, морепродукты в Лондоне выше, чем у нас. В небольших магазинах можно найти шпроты, водку российскую, конфеты украинские, лидский квас и пиво. Многие продукты продаются полуготовые. Также можно прийти к мяснику, и он порежет мясо, как тебе нужно. Но англичане всё равно не любят готовить, они обычно ходят в кафе или заказывают еду на дом.

Жильё в Лондоне дорогое. Примерно 600 фунтов за аренду и 300 за коммуналку, если живёшь с индусами, поляками и китайцами в одном квартале. В спокойных районах и с хорошими апартаментами цены будут от 1200 фунтов.

Стоимость отопления и электричества меняется в зависимости от времени суток. Поэтому обогревать квартиру или заряжать Tesla лучше ночью. Въезд в центр города платный, поэтому даже бизнесмены в дорогих костюмах ездят на метро.

По соотношению цена/качество Берлин, например, дешевле, чем Лондон. В бесплатных клиниках не работает Доктор Хаус. Поэтому страховка очень важна, ибо уровень и скорость обслуживания в платном центре на порядок выше. Моя страховка не покрывала походы к стоматологу, а это самое дорогое. Дешевле слетать в Минск, вылечить зубы и вернуться обратно.

Английская традиция — зайти в паб после работы

Многие лондонцы после работы любят заскочить в паб (не обязательно в пятницу). Паб — это не пивнушка, а скорее общая гостиная. Раньше там были газеты, книжные полки, сейчас есть интернет, телевизоры, игровые автоматы. Больше всего пабов, конечно, в центре и там, где живут англичане. В районах для эмигрантов их почти нет.

Пойти после работы в паб и выпить кружку пива с товарищами — древняя английская традиция, и она полностью сохранилась. Правда, был период, когда англичане были обеспокоены тем, что традиция отмирает, но кризис миновал, и ситуация выровнялась.

Обычно заказывают пинту пива — аналог нашего 0,567 литра, выходят на улицу, становятся в круг, бросают дорогие сумки прямо под ноги и общаются со стаканами в руках. В Англии принято наливать пиво так, чтобы оно выливалось через край. И тебе приходится брать мокрый стакан, по краям которого течёт пена (для нас не эстетично, а для их абсолютно нормально).

В каждом пабе — в среднем около 12 видов пива. Наиболее любимыми сортами британцев является классический английский лагер, стауты и коричный эль (слабогазированный и подаётся немного тёплым). В Англии много локальных пивоварен, которые варят эли, поэтому ты можешь заказать сезонный напиток, который был сварен недалеко от того места, где ты находишься.

Еда в пабах есть, но она простая: fish & chips (рыба в кляре, обжаренная во фритюре, и картошка фри), бургеры, пироги мясные, картошка с колбасками. Стоит еда примерно от 10 до 15 фунтов. Официантов как таковых в пабах нет. Есть бармены и работники кухни, которые приносят еду.

В английских пабах часто можно увидеть такую картину: за столом сидят три старичка, смотрят по телевизору игру в гольф, а недалеко от них — танцует или играет в бильярд пьяная молодежь. Каждый занят своим делом.

Приобщение к Англии через музеи и алкоголь

Развлечения здесь несравнимы с нашими. Музеев много, они бесплатные и интересные: экспозиции от останков динозавров до современного искусства.

Гулять здесь любят почти все: каждую пятницу напиваются вусмерть. На выпускной молодёжь обычно едет на Ибицу, а потом попадает в выпуски международных новостей. Однажды и я напился. Было очень стыдно, но коллеги подбадривали «да ладно, ты приобщаешься к Англии».

Англичане очень активные. Даже 70-80-летние не сидят дома, они встречаются в пабах, играют в мозгобойни, хотят на митапы. У всех есть какой-то маленький бизнес помимо основной работы. Например, продают фотографии, книги, устраивают курсы шитья. Если человек занимается чем-то одним, то это плохо: считается, что он не социализирован. Обязательно нужно быть всесторонне развитым.