Восемь «почему» о самолетах, которые вы не решались задать 2 27.04.2018, 20:01

2,332

Все, что касается авиации, продумано до мельчайших деталей.

Почему окна в самолетах круглые? Зачем кончики крыльев загнуты вверх? И почему пассажиры заходят именно с левой стороны борта?

Все, что касается авиации, продумано до мельчайших деталей. Возможно, именно поэтому самолет — самый безопасный вид транспорта. И все же почему он устроен именно так?

AdMe.ru дает ответ на 8 самых популярных «почему» о самолетах.

1. Почему окна в самолете круглые?

В начале 1950-х годов компания de Havilland выпустила самолет под названием «Комета». Самолет, который считался настоящим чудом авиации. Однако спустя год он развалился на кусочки прямо в воздухе. Через несколько месяцев подобное произошло еще с двумя самолетами.

Инженеры провели диагностику каждого винтика самолета и нашли проблему. Причина катастрофы оказалась в окнах самолета — они были квадратные. Дело в том, что на углы окон приходится большая нагрузка, которая еще усиливается во время полета. Инженеры решили проблему, закруглив углы окон. Благодаря этому теперь летать стало в разы безопаснее.

2. Почему кончики крыльев загнуты вверх?

Во время полета давление снизу самолета выше, чем давление сверху. Поэтому воздух стремится к равновесию и пытается перейти из повышенной области в пониженную. А проще всего это сделать на крыльях самолета. Вот только достигая кончиков крыльев, воздух срывался и создавал сильную турбулентность.

Тогда ученые загнули кончики крыльев вверх, убрав срыв воздушного потока. Это понизило турбулентность, повысило долговечность крыла и сэкономило немало топлива. То есть благодаря такой особенности нас не трясет во время всего полета.

3. Почему у самолетов разная форма носа?

Нос военного истребителя острый. Чем острее форма, тем больше обтекаемость и тем быстрее самолет. Но из-за длинного носа плохо видно взлетную полосу, поэтому у обычных пассажирских самолетов носовая часть закругленная.

Но британские инженеры решили эту проблему и в 1969 году сделали один из самых быстрых пассажирских самолетов, нос которого может менять наклон. Во время взлета и приземления нос опускается, а во время полета приводится в вертикальное положение.

Такой странный дизайн сделан по одной-единственной причине: так во время взлета и приземления пилоты могут лучше видеть взлетную полосу.

4. Почему самолеты белые?

Большинство самолетов белого цвета, и это неспроста. Есть несколько причин:

Отражение тепла. Если самолет покрашен в белый цвет, он накапливает меньше тепла. Это лучше для пассажиров и экономичнее для авиакомпании.

Белая краска дешевле. Покрасить самолет в белый цвет обходится в разы дешевле, чем в какой-либо другой.

Предотвращение столкновения с птицами. Птицы лучше видят отражение от белых поверхностей и не сталкиваются с самолетом.

На белом проще увидеть трещины и вмятины. Белые детали проще распознать при крушении и проще заметить повреждение на корпусе.

5. Почему вход находится слева?

Не у всех, но у многих моделей самолетов главный пассажирский вход находится слева. Есть 3 версии, почему так заведено.

Версия 1. С правой стороны загружают багаж (багажные люки находятся справа), поэтому пускать пассажиров тоже справа небезопасно.

Версия 2. Есть предположение, что на самолеты это перекочевало от кораблей: пассажиры входили по трапу на левый борт корабля.

Версия 3. Раньше командир всегда сидел слева. Расположение пассажирской двери тоже слева давало ему лучший обзор и позволяло аккуратнее подгонять самолет к пассажирской зоне.

6. Почему некоторые самолеты такой странной формы?

Вы, наверное, слышали про самолет, который еще называют невидимкой. Такой необычной формы он по одной постой причине: он летит как один цельный объект. Благодаря этому он быстрее, может перевозить большее количество багажа и расходует меньше топлива.

Конструкция самолетов подсмотрена у птиц. Хищные птицы принимают подобную позу, чтобы увеличить дальность полета и быть менее заметными.

Однако производство самолета такой формы очень дорогостоящее, поэтому его не используют в гражданской авиации.

7. Почему самолеты кажутся просторными?

В дизайне самолетов используются психологические трюки, чтобы он казался больше и просторнее. Например, стены имеют особый рельеф, чтобы правильно отражать свет. А подсветка между потолком и отсеком для багажа делает потолок визуально выше. Благодаря таким уловкам людям с клаустрофобией легче переносить полет.

8. Зачем пепельницы в самолетах?

Курить в самолетах нельзя, это все знают. Но даже новые модели оборудованы пепельницами, которые находятся в кабинке туалета. Все потому, что, несмотря на запрет, некоторые полеты длятся по многу часов и заядлые курильщики все равно курят.

Поэтому авиакомпании решили оставить пепельницы в кабинках, чтобы такие пассажиры хотя бы не бросали окурки на пол или в унитаз самолета.

Бонус: почему в самолете нет стоячих мест?

Нет, но скоро будут. На недавней выставке Aircraft Interiors Expo итальянская компания представила модель кресел для ультралоукостеров. На таких креслах можно летать стоя, а стоимость билетов будет на 50 % ниже.

Это может показаться неудобным, но если вам нужно лететь меньше 2 часов и не хочется переплачивать, то стоячие места придутся очень даже кстати.