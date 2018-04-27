Дуров высмеял Роскомнадзор, выложив саркастическое видео 4 27.04.2018, 21:07

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Павел Дуров

Основатель Telegram сравнил Роскомнадзор со штабом Гитлера из фильма «Бункер».

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров выложил на своей странице во «ВКонтакте» отрывок из фильма «Бункер» о последних днях жизни Адольфа Гитлера, пишет esquire.ru.

Дуров назвал опубликованное видео «Совещание в РКН» и сопроводил отрывок собственными субтитрами на русском языке. По сюжету ролика глава Роскомнадзора приходит в ярость из-за того, что его специалисты не могут заблокировать Telegram в России.

16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Павла Дурова из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования переписок российских пользователей. В этот же день ведомство начало массово блокировать IP-адреса, по которым мигрирует Telegram. Из-за действий ведомства пострадали сервисы Google, Amazon и около 400 российских компаний.

Фильм «Бункер» снял Оливер Хиршбигель. Картина была номинирована в 2005 году на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».