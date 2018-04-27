Сбербанк и «Яндекс» создадут «российский Amazon» 4 27.04.2018, 21:37

Совместное предприятие обойдется в 60 миллиардов российских рублей.

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркет», говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК. В рамках сделки «Яндекс» получил 30 млрд руб. инвестиций.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что заключенная сделка очень важна для всего российского рынка. Работа над подписанием соглашения продолжалась на протяжении года. «Мы получили все необходимые разрешения для совершения этой сделки, и правовая сторона вопроса теперь полностью завершена», — сообщил он.

В рамках сделки Сбербанк выделил интернет-компании 30 млрд руб. Они будут направлены на развитие полноценной торговой площадки в интернете. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — добавил Герман Греф.

Генеральный директор совместного предприятия «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков подчеркнул, что основной целью команды проекта станет его превращение в «одного из крупнейших игроков российского онлайн-ретейла». «Яндекс.Маркет» будет создавать новые удобные и безопасные сервисы для пользователей, а также современные технологические решения для наших партнеров», — рассказал он.

На момент закрытия сделки стоимость совместного предприятия оценивается в 60 млрд руб. «Яндекс» и Сбербанк получат равные неконтрольные доли в новой компании, а оставшиеся 10% акций будут переданы на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркета».

В сообщении Сбербанка указаны три основные направления работы новой компании. Первым из них станет создание полноценного маркетплейса — онлайн-площадки, на которой будет возможна покупка товаров. Эта же площадка будет заниматься вопросами логистики и обслуживанием клиентов. Второе направление, сообщили в Сбербанке, — «развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли». Кроме того, продолжится развитие и существующей модели «Яндекс.Маркета», работающего сейчас как площадка для выбора товаров и сравнения цен.

Решение о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркет» было принято Сбербанком и «Яндексом» летом 2017 года, соглашение о намерениях было подписано 9 августа. До этого, весной 2017 года, сообщалось о возможном сотрудничестве Сбербанка и AliExpress в создании площадки онлайн-торговли. Это сотрудничество в «Яндексе» называли угрозой для бренда и бизнеса компании.