Сегодня был добыт 17-миллионный биткоин 1 28.04.2018, 17:21

Последний биткоин будет добыт в мае 2140 года.

17-миллионный биткоин был добыт сегодня, 26 апреля. Об этом сообщает CoinMarketCap (перевод — liga.net). Эмиссия биткоина ограничена 21 млн монет.

Если в протокол биткоина не будут вносить никаких изменений, последний биткоин будет добыт не раньше мая 2140 года.

В середине января количество добытых монет биткоин 80% от общего объема – это 16,8 млн монет.

24 апреля биткоин торговался выше $9 тысяч. Подорожали и альтернативные криптовалюты: эфириум - до $680,5 доллара, Ripple - до $0,92, Bitcoin Cash - до $1547,1.

Общая капитализация рынка криптовалют за минувшую неделю выросла приблизительно на 30% - до $421 млрд.