В Беларуси вырастут проходные баллы в вузах

В Беларуси вырастут проходные баллы в вузах2
- 13.06.2026, 18:42
В этом году увеличилось число стобалльников.
Министр образования Андрей Иванец в эфире госТВ заявил, что в 2026 году в беларусских вузах ожидается рост проходных баллов.
По его словам, в этом году увеличилось число выпускников, набравших максимальные результаты на экзаменах, а средний балл также вырос примерно на два–три пункта. Это, как отметил министр, приведет к усилению конкуренции при поступлении и, соответственно, к повышению проходных баллов.
Кроме того, он сообщил, что в текущем году предусмотрено более трёх тысяч дополнительных бюджетных мест. При этом приоритет будет отдан медицинским, инженерным, экономическим и агропромышленным специальностям, которые, по оценке ведомства, наиболее востребованы в экономике страны.