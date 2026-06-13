В Беларуси вырастут проходные баллы в вузах 2 13.06.2026, 18:42

В этом году увеличилось число стобалльников.

Министр образования Андрей Иванец в эфире госТВ заявил, что в 2026 году в беларусских вузах ожидается рост проходных баллов.

По его словам, в этом году увеличилось число выпускников, набравших максимальные результаты на экзаменах, а средний балл также вырос примерно на два–три пункта. Это, как отметил министр, приведет к усилению конкуренции при поступлении и, соответственно, к повышению проходных баллов.

Кроме того, он сообщил, что в текущем году предусмотрено более трёх тысяч дополнительных бюджетных мест. При этом приоритет будет отдан медицинским, инженерным, экономическим и агропромышленным специальностям, которые, по оценке ведомства, наиболее востребованы в экономике страны.

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