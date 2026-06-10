Витебская гимназия побила рекорд Лиды 10.06.2026, 14:35

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иллюстративное фото tut.by

17 стобалльников у одного учителя.

Вчера стали известны результаты ЦЭ по русскому и белорусскому языкам. Сам экзамен состоялся 29 мая. Свои знания проверили почти 59 тысяч учащихся. Из них 1426 набрали максимальные 100 баллов. Выпускники некоторых школ показали особенно высокие результаты.

Вчера стало известно, что в гимназии №1 города Лиды сразу 16 учеников получили 100 баллов по русскому языку. Все они учились у одного учителя — Татьяны Михайловны Глыздовой.

Сегодня с onliner.by связались родители учеников гимназии №2 города Витебска. Здесь сразу 17 выпускников набрали 100 баллов на ЦЭ по русскому языку. Их учительница — Елена Константиновна Моисеева.

В гимназии рассказали, что Елена Константиновна — один из ведущих филологов Беларуси. За годы работы она подготовила более 20 победителей Республиканской олимпиады, в том числе и двух призёров в этом году. В гимназии №2 города Витебска педагог работает с 1999 года. Она имеет звание «Отличник образования», а также категорию учителя-методиста.

— Елена Константиновна — довольно строгий учитель, но при этом, когда я разговариваю с детьми, все они называют её одной из своих любимых преподавательниц. Хорошо мотивированный ребёнок всегда видит профессионализм учителя.

И понимает: да, у него есть требования ко мне, но они нужны для того, чтобы достичь максимального результата, — отметил в беседе с журналистом директор гимназии Константин Киселёв.

Кстати, сама гимназия по итогам 2025 года признана лучшим учреждением среднего образования в стране и единственной, которая завоевала это звание трижды. Кроме того, на протяжении последних семи лет гимназия является абсолютным лидером олимпиадного движения в Беларуси.

Средний балл выпускников на ЦЭ в этом году составил 93.

Что касается самого экзамена по русскому языку, педагоги сходятся во мнении, что в этом году тест был немного проще, чем в предыдущие годы. Средний балл по республике составил 66,16. Для сравнения: в прошлом году он был 62,62. Значительно увеличилось и количество стобалльников по предмету — 1301 против 715 год назад.

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