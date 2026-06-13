Трамп и Зеленский могут встретиться во Франции 1 13.06.2026, 19:14

Во время саммита G7.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в рабочей сессии саммита G7 во Франции и могут провести встречу в кулуарах мероприятия. Об этом на условиях анонимности рассказал чиновник Белого дома во время разговора с журналистами, сообщает «Суспільне».

Дональд Трамп прибудет во Францию в понедельник, 15 июня, и в тот же вечер проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

16 июня американский лидер примет участие в рабочей сессии стран G7, к которой также присоединится Владимир Зеленский.

В то же время в Вашингтоне отмечают, что отдельной двусторонней встречи между Трампом и Зеленским пока не запланировано, однако не исключают, что они могут пересечься во время мероприятия.

Представитель Белого дома, который говорил на условиях анонимности, подчеркнул, что главным приоритетом президента Трампа остается как можно более быстрое завершение войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров стран Ближнего Востока и президента Украины на саммит G7, который пройдет в Эвиане 15−17 июня.

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