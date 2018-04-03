В Гомельском районе 21-летний парень положил голову на рельсы перед поездом 7 3.04.2018, 9:20

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Трагедия произошла 30 марта на железнодорожном перегоне Лазурная - Костюковка.

Машинист поезда заметил, как на железную дорогу быстро вышел молодой человек и лег на рельсы. Избежать наезда было невозможно, молодой человек погиб, сообщает intex-press.by.

Правоохранители выяснили, что молодой человек жил с родителями в Гомеле, нигде не учился и не работал. По факту произошедшего проводится проверка.