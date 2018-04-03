Жители Иркутска потребовали вернуть прямые выборы мэра 2 3.04.2018, 17:26

В центре города прошли шесть пикетов.

Среди участников акций протеста были активисты Иркутского штаба Алексея Навального. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».

Первоначально они пытались организовать полноценный пикет, но городская администрация не согласовала площадку (сквер около скульптуры «Бабр»). Сотрудник мэрии Андрей Никеров заявил, что это место уже занято.

При этом одиночные пикеты проходили недалеко от ранее запланированного места.

«Цель сегодняшнего мероприятия – привлечь внимание к тому, что в Иркутске мэра не выбирают, а назначают. Мы считаем, что проведение городского референдума – хорошо, но это невозможно. Есть люди, которые судятся по этому поводу. И мы считаем, что гораздо эффективнее бороться с этой проблемой в судах. И к этому привлекаем внимание людей», – сказал участник одиночного пикета Захар Сарапулов.

1 апреля в Иркутске был создан комитет по возвращению прямых выборов мэра. В него вошли представители комсомольской организации КПРФ, активисты Российского Социалистического Движения (РСД), политической партии «Яблоко», а также общественных организаций «Левый Фронт» и «Взаимодействие».

Выборы мэра Иркутска отменили в 2014 году. Первым градоначальником, избранным из числа депутатов, стал Дмитрий Бердников, сын советника генпрокурора России Альбины Ковалевой.