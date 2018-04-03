Цена криптовалютного рынка снизилась на 50% 3.04.2018, 18:57

Стоимость цифровых денег опустилась до отметки в $261 миллиард.

За первый квартал 2018 г. общая капитализация криптовалютного рынка снизилась на 48%. 1 января она превышала $612 млрд, за последующие три месяца стоимость цифровых денег опустилась до отметки в $261 миллиард, передает РБК.

За это время среднерыночная цена криптовалюты Ripple упала на 78%. 31 марта альткоин торговался на уровне $0,51, хотя 1 января его курс составил $2,3. Также сильно пострадал форк биткоина Bitcoin Cash — его стоимость снизилась на 73%. В начале года цена монеты превышала $2 540, а в конце марта курс опустился до $700.

Примерно наполовину упала стоимость биткоина, эфира и лайткоина. BTC подешевел на 52% — с $14 122 до $6 890. ETH потерял 48% от цены его стоимость опустилась с $755 до $394. Курс LTC упал на 52% — с $231 до $118.

Первая и вторая криптовалюты по капитализации — Bitcoin и Ethereum — показали свои худшие кварталы за всю историю. По мнению издания CNBC, на это повлияли жесткие меры регулирования со стороны правительств крупных государств, а также запрет рекламы в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, а также запрет на подобные объявления от Google, который вступит в силу в июне 2018 года.