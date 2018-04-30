Лилия Шевцова: Более трусливую «элиту», чем российские олигархи, трудно отыскать 2 30.04.2018, 11:37

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Лилия Шевцова

Чтобы подорвать лояльность крупного бизнеса Кремлю, нужны два фактора.

Профессор политологии Лилия Шевцова, именитый специалист по американско-российским отношениям и сотрудник британского аналитического центра Chatham рассказала в интервью «Новому Времени», что российские олигархи вряд ли выступят против президента России Владимира Путина и осуществят государственный переворот.

По мнению политолога, российские олигархи, наоборот, объединятся вокруг Путина.

«Потому что реальных олигархов в России нет. Есть порученцы власти по контролю за кусками собственности. Осознание, что Путин не является гарантом их интересов, не означает их готовность к бунту. Более трусливую элиту сложно отыскать», - объяснила Шевцова.

Она считает, что чтобы санкции подорвали лояльность людей к Кремлю и политическому режиму, необходимы два фактора.

Первый - это реальное единство стран Запада в противостоянии России, а также «если такие страны, как Австрия, Италия, некоторые силы в Германии, не будут предоставлять лазейки для российского капитала».

Вторым фактором, по словам Шевцовой, мог бы стать сигнал, что российское население уже не может терпеть нынешнюю власть и коррупцию.

Однако она считает, что эти факторы маловероятны.

Напомним, 5 апреля, после появления в СМИ информации о том, что против нескольких российских олигархов, причастных к вмешательству в выборы в США в 2016 году, могут ввести санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний в связи с тем, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.