Почему «Наша Нiва» не считает Charter97.org белорусским сайтом? 10 5.04.2018, 15:19

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Потому что количество просмотров даже при блокировке у сайта «Хартия-97» в два раза больше.

По данным Google Analitycs, в марте 2018 года количество просмотров на сайте Charter97.org составило 19 миллионов 642 тысячи 560.

В декабре 2017 года, в последний месяц нормальной работы сайта, до блокировки, количество просмотров составляло 47 миллионов 439 тысяч 992.

Естественно, блокировка значительным образом ограничила аудиторию сайта, но тем не менее «Хартия-97» остается одним из лидеров белорусского интернета среди новостных сайтов.

Тем временем, газета «Наша Нiва» в очередной раз опубликовала свой рейтинг посещаемости белорусских информационных интернет-ресурсов за март 2018 года на основе данных портала Similarweb.com.

«Наша Нiва» упорно не хочет считать «Хартию-97» белорусским сайтом на основании того, что у нас якобы нет редакции в Беларуси. Но нам кажется, что «Наша Нiва» это делает, потому что число просмотров у нее более чем в 2 раза меньше, чем у «Хартии-97» при блокировке (9,12 миллионов против 19,64 миллионов).