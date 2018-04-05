Фотофакт: Милицейское авто провалилось в яму в Полоцке 4 5.04.2018, 17:47

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В Полоцке патрульный автомобиль «Chevrolet Niva» провалился в яму, скрытую большой лужей.

ДТП произошло на перекрестке улиц Буденного и Кондратенко. В яму угодило правое переднее колесо милицейской машины, она оказалась настолько глубокой, что самостоятельно полноприводный автомобиль выбраться уже не смог, пишут «Народныя навіны Віцебска».

Фото курьезной аварии разместили в паблике «ЧП | Полоцк Новополоцк», спустя сутки оно уже стало расходиться по соцсетям, как мем. «Даже милиция в Полоцке задумалась куда же всё таки уходит недавно введённый налог на дороги», — с такой подписью фото опубликовали в сообществе Костюкович.