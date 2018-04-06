На бобруйской «Белшине» произошел пожар 6.04.2018, 11:20

Фото: МЧС

При пожаре пострадал сварщик.

В подготовительном цехе бобруйского ОАО «Белшина» 5 апреля случился пожар, передает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре на втором этаже трехэтажного здания подготовительного цеха спасатели получили в 11.16. Огонь повредил 9 погонных метров воздуховода, 6 погонных метров силового кабеля, систему маслоподачи резиносмесителя. Также закопчены оборудование и стены.

Работники МЧС спасли 62-летнего сварщика этого цеха. Мужчину госпитализировали с ожогами первой-третьей степени (2% тела) и отравлением продуктами горения.

Сообщается, что технологический процесс на предприятии не нарушен.

Причиной пожара, как предполагают, стало нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.

Фото: МЧС