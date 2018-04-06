Прокуратура: Милиция Брестской области отправляла в ЛТП не тех, кого нужно 6.04.2018, 15:11

ФОТО: ПАВЕЛ ЛИСИЦЫН/РИА НОВОСТИ

В Брестской области за последний год ухудшилась ситуация с пьянством.

Прокуратура Брестской области нашла нарушения в действиях милиции по вопросу направления граждан в лечебно-трудовые профилактории.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в Брестской области за последний год ухудшилась ситуация с пьянством – в том числе увеличилось количество смертельных отравлений алкоголем. Милиция в прошлом году направила в лечебно-трудовые профилактории 773 человека, тогда как суды вынесли 1 153 соответствующих решения (то есть реально в ЛТП попали только 67% лиц, которых направил туда суд).

Прокуратура выяснила, что связано это с тем, что одновременно в отношении таких лиц часто возбуждались уголовные дела и вместо ЛТП они отправлялись в тюрьму.

«При этом органы внутренних дел не всегда действовали избирательно, не учитывали характеристики личности граждан, мнение членов их семьи, данные о склонности к агрессивному поведению. Это способствовало тому, что в некоторых регионах первоначально в ЛТП изолировались лица, не представлявшие особой опасности для окружающих, а ранее судимые, допускавшие насилие в семьях, оставались в ожидании своей очереди», – отметили в прокуратуре.

Система ЛТП предусматривает изоляцию лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. При этом граждане в ЛТП не являются осужденными к лишению или ограничению свободы и не считаются административно арестованными.