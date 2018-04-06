Британский посол: У России есть секретная программа «Новичок» 6.04.2018, 16:45

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Россия отнюдь не уничтожила все запасы отравляющих веществ из советских арсеналов.

Россия, вопреки официальным утверждениям, по-прежнему проводит эксперименты с отравляющим веществом "Новичок". Об этом заявил посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд в интервью радиостанции Deutschlandfunk в пятницу, 6 апреля, передает Немецкая волна.

Если Россия говорит, что все боевые отравляющие вещества советских времен уничтожены под контролем международных наблюдателей, то, с точки зрения Великобритании, это "неправда, абсолютная неправда", сказал он.

"Наши спецслужбы знают, что есть секретная программаразработки отравляющего вещества "Новичок", о существовании которой российское правительство никогда не объявляло", - заявил Вуд. Он призвал Россию в качестве первого шага открыто признать это. Речь идет о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, подчеркнул британский дипломат. Он назвал "достаточно ясными" доказательства того, что за отравлением бывшего двойного агентства Сергея Скрипаля стоит Россия.

Эксперименты с "Новичком"

"Мы знаем, что российские власти проводили эксперименты, чтобы выяснить, как это нервно-паралитическое вещество наиболее эффективно применять для убийства людей", - сказал Себастьян Вуд. По его словам, хорошо известно также, что российское государство рассматривает таких людей, как Скрипаль, в качестве объектов для покушений. "У нас есть сильная уверенность в том, что данное нападение - это, с высокой долей вероятности, дело рук российского государства. Поэтому мы должны реагировать сообща", - подчеркнул дипломат.

Как отметил Вуд, имеется достаточно улик, свидетельствующих об ответственности России в деле Скрипаля, Великобритания поделилась этими сведениями с союзниками, и те нашли их убедительными. В данном случае речь идет, однако, не об одном лишь единичном случае, а об общей картине, о модели поведения, с помощью которой одна страна пытается дестабилизировать другие, резюмировал посол Великобритании в ФРГ.