В Бресте у аккумуляторного завода чуть не дошло до драки 1 6.04.2018, 18:03

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Противники завода два дня пытались приучить строителей соблюдать ПДД.

Два дня подряд, 4 и 5 апреля, противники аккумуляторного завода вызывали к стройплощадке предприятия сотрудников ГАИ. Поводом для этого стали десятки машин строителей, водители которых нарушили правила дорожного движения, пишет «Брестская газета».

«Позавчера оштрафовали водителей 11 машин — 6 легковых и 2 грузовых — за то, что они въехали под кирпич и трех -за неправильную парковку возле перекрестка. А вчера на фото и видео было зафиксировано нарушение ПДД 36 машинами. ГАИ приняла заявления и зафиксировала эти нарушения», — рассказал 7 апреля активист Дмитрий Бекалюк.

Не обошлось и без конфликтов. По словам Бекалюка, прораб угрожал активистам, и это происходило в присутствии сотрудника ДПС.

«Он угрожал мне и Игорю, что найдет нас в городе, побьет и разобьет нам всё. Мы сейчас решаем на счет заявления в милицию по этому поводу», — сказал активист.

Стоит отметить, что милицейская проверка в связи с конфликтом все же будет. Вечером 6 апреля правозащитник Роман Кисляк написал заявление в Брестский РОВД с просьбой привлечь двоих человек из числа строителей к административной ответственности за оскорбление (статья 9.3 КоАП).

«Я приехал к стройке завода после того, как мне сказали, что там конфликтная ситуация с матами и оскорблениями, чуть ли не драка, и стал фиксировать происходящее. Когда строители шли после работы к своим машинам, естественно, они были очень на взводе из-за конфликтной ситуации, которая длится два дня. И они сами начали цеплять, а некоторые еще и оскорблять нас, не стесняясь того, что это фиксируется на видео, которое мы снимали», — рассказал «БГ» Кисляк.

Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме, влечет наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин (статья 9.3 КоАП РБ).

Кроме того, правозащитник готовит обращение в Брестский облисполком, который осуществляет общий контроль в соответствии с Законом «О свободных экономических зонах» по поводу культуры строителей.

«Помимо того, что это наши межличностные отношения, это затрагивает и компанию, которая строит завод. Что это за культура такая, почему такое хамство? На них вызвали ГАИ за нарушение правил дорожного движения. И что, это повод, чтобы так себя вести? Поэтому ситуация получит развитие. Сейчас проводится проверка, но перспектива составления протокола об административном правонарушении и судебного рассмотрения, безусловно, есть», — отметил юрист.

По словам Дмитрия Бекалюка, таким образом неравнодушные граждане пытаются приучать всех жить и работать в правовом поле.

«Такая стройка серьезная, и на стройплощадке бардак, и рядом бардак. Мы зафиксировали на видео, как строители на высоте находятся без касок. Ну как-то же надо принимать участие, кто-то же должен им подсказывать. Ну вот мы и подсказываем», — заключил активист.

Журналисты обратилась к руководству УСП «Алвора-бел» ЗАО «Алвора», которое возводит аккумуляторный завод «АйПауэр», с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Не было никакого конфликта, не мог прораб. Это исключено. Это какие-то непонятные разговоры. У нас очень грамотные специалисты, и они не пойдут на это, зная такую провокационную ситуацию. Пусть они за собой следят! У нас все под контролем, и люди не могут находиться без касок. Объект постоянно контролируется службами города, поэтому мы не нарушаем, это трудовая дисциплина. Люди у нас знают, расписались, поэтому не может такого быть. Активисты ищут какие-то моменты, пусть они у себя разберутся», — ответили на предприятии.

По информации журналистов, 6 апреля машины строители парковали на площадке, которая находится довольно далеко от строящегося завода.

Как сообщалось ранее, с начала года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». По мнению активистов, строительство потенциально опасного для экологии и здоровья человека производства ведется с многочисленными нарушениями. Уже три месяца инициативные группы пытаются донести до чиновников имеющиеся у них факты и требуют как минимум приостановить строительство до снятия всех волнующих их вопросов. Люди не верят властям и представителям завода, которые уверяют, что все под контролем. Против появления этого производства собрано почти 37 тыс. подписей местных жителей, которые переданы в администрацию Лукашенко.