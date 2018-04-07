В Бресте возобновили активный сбор подписей против аккумуляторного завода 4 7.04.2018, 18:52

Новые подписи и собранные ранее планируется передать вместе с обращением в администрацию Лукашенко.

В полдень 6 апреля сразу в несколько людных мест Бреста вышли активные противники аккумуляторного завода «Айпауэр», чтобы вновь собирать подписи против его строительства, пишет «Брестская газета».

Их планируется приложить к новому обращению в администрацию Лукашенко. Почти 37 тысяч ранее собранных подписей и уже переданных вместе с первым обращением также планируется отвезти в Минск.

Фото: b-g.by

Напомним, инициативные группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом добиваются как минимум приостановления этой стройки. По их мнению, это производство является потенциально опасным для экологии и здоровья жителей и не должно вестись рядом с областным центром. После их обращения в администрацию Лукашенко создана комиссия, членам которой предстоит ответить на все вопросы, связанные со строительством в СЭЗ аккумуляторного завода.

Фото: b-g.by

В конце января ОО «Экодом» и несколько представителей инициативной группы обратились в суд Московского района г. Бреста с исковым заявлением о полном приостановлении хозяйственной деятельности ООО «Айпауэр». В иске они заявляли, что, по их мнению, строительство завода ведется с нарушениями и его приостановка нужна для восстановления законности. В конце марта было оглашено решение суда по этому делу — в удовлетворении иска было отказано.

Фото: b-g.by

Начиная с марта, противники завода каждое воскресенье выходили на площадь Ленина в Бресте покормить голубей и тем самым обратить внимание властей и общественности к ситуации вокруг завода. Некоторых из них за это привлекли к административной ответственности, других вызвали в милицию для дачи пояснений и профилактической беседы о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Параллельно активисты пытаются добиться от местных властей разрешения на проведение митинга против строительства завода, но пока им это не удалось. Сейчас они ожидают ответа из горисполкома на очередную заявку.