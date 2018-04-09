Роман Кисляк: В Бресте формируется оппозиция из людей, ранее далеких от политики 9.04.2018, 14:43

Фото: tut.by

Борьба против аккумуляторного завода стала школой солидарности и профессионального сопротивления.

В среду в суде Ленинского района города Бреста прошло рассмотрение жалобы блогера Сергея Петрухина на постановление о привлечении его к административной ответственности. Дело на мужчину завели после задержания, когда он говорил, что выйдет на площадь, если местные власти не остановят стройку аккумуляторного завода. Постановление в тот же день вступило в законную силу и подлежит исполнению.

«Зеленый портал» поговорил с представителем Петрухина, юристом и правозащитником Романом Кисляком о последствиях этого дела.

После начала возведения аккумуляторного на территории СЭЗ «Брест», горожане и жители Брестской области активно выступили против продолжения строительства производства. Для этого активисты собрали более 37 тыс. подписей.

Районные и областные власти, впрочем, выбрали сторону завода, начав с предупреждений, что публично обсуждать деятельность завода запрещено законом, а суд Московского района Бреста отказал в коллективном иске гражданам Бреста и общественному объединению «Экодом».

Блогера Сергея Петрухина, активно освещавшего события в городе в ютуб-блоге «Народны рэпарцер», городской суд осудил по по статье 23.34 КоАП, «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий». Блогера оштрафовали на 50 базовых (1225 рублей).

«Суд никак не отреагировал на наши доводы. На то, что действия Сергея Петрухина не являлись правонарушением, - говорит Роман Кисляк. – Впрочем, это не первое преследование блогеров в связи с аккумуляторным заводом, но первое дело, которое дошло до областного суда. Они привлекались и раньше, в прошлом году, по поводу других акций».

Роман Кисляк

Правозащитник заверяет, что они будут подавать жалобу в следующую инстанцию – председателю Верховного суда.

«Само постановление, вступившее в силу, подлежит исполнению – штраф будет взыскан. В том числе может быть арестован телефон, так уже раньше поступали. Но таким образом открылась возможность обращаться в Комитет по правам человека при ООН, в данном деле нарушены гражданские и политические права Сергея Петрухина».

С самим блогером пообщаться не удалось, но правозащитник заверил, что с ним все в порядке.

«Cергей Петрухин понимает, как работает наша судебная система, что она вот такая, что у нас нет, по сути, независимых судов. Какие команды даются, такие и исполняются. Суд не отвечал критерию независимости. Это было ожидаемое разрешение дела и дальше мы продолжим борьбу», - говорит правозащитник

По словам Кисляка, брестчане недовольны позицией, которую выбрали местные чиновники в данной ситуации

«У людей уходит очарование властью. По сути дела, люди разочаровываются, в том числе и в судебной системе. Протест очень быстро профессионализируется. У нас в Бресте фактически формируется новая оппозиция из тех людей, которые были далеки от политики и власть никогда не критиковали. Люди увидели, что их требование убрать завод игнорируется, и их это сильно раздражает».

Брестчане, по словам Романа Кисляка, критично относится к местной власти, но «если так продолжится, и Совет Министров, и правительственная комиссия не решат этот вопрос, в Брест станет очень оппозиционно настроенным городом».

«Аккумуляторный завод для Бреста – инородный орган и город его не принимает. И конечно, практика запугивания и штрафов здесь не сработает. Это [судебные разбирательства] будет продолжаться дальше, и на новые витки выходить, пока ситуация не разрешится».