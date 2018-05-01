В Гомеле инспектор ГАИ на байке врезался в авто и загорелся 1.05.2018, 8:06

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Сотрудник ГАИ гнался за мотоциклом по встречной.

В Гомеле первой жертвой мотосезона-2018 стал инспектор ГАИ на служебном байке BMW, об этом пишут в сообществе «GOMEL MOTO».

Трагедия произошла 30 апреля днем на улице Федюнинского, недалеко от Управления ГАИ.

Очевидцы утверждают, что сотрудник на байке гнался за мотоциклом по встречной, в это время разворачивался Nissan Qashqai. Мотоцикл врезался в авто и загорелся.

Получить официальный комментарий в ГАИ TUT.BY не удалось.