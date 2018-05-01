Найден мотоциклист, который устроил гонку в Гомеле 13 1.05.2018, 17:55

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В результате погони в Гомеле погиб сотрудник ГАИ.

В Гомеле 30 апреля 2018 года в 18 часов 30 минут наряд ДПС в составе двух инспекторов дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гомельского облисполкома на служебных мотоциклах нес службу по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения, пишет progomel.by.

Включив проблесковые маячки красно-синего цвета и сирену, они начали преследовать мотоцикл «Хонда CBR» без регистрационных знаков. Водитель транспортного средства не выполнил законные требования сотрудников милиции об остановке и ускорил движение.

Двигаясь по ул. Федюниского по крайней левой полосе, один из сотрудников столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и совершавшем разворот с крайней левой полосы автомобилем «Ниссан Кашкай», под управлением гомельчанина 1957 года рождения. В результате столкновения авто отбросило на встречную полосу и произошло возгорание мотоцикла.

Инспектор ДПС 1988 г.р. с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы, где скончался. Водитель и пассажир, находившиеся в «Ниссан Кашкай», не пострадали.

«В ходе проведения поисковых мероприятий сотрудниками милиции при непосредственной поддержке мотодвижения Гомельской области был установлен водитель мотоцикла «Хонда CBR». Им оказался житель Речицы 1997 года рождения. Водительской категории на право управления мотоциклом не имеет. Также молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения», – сообщил Progomel.by официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК Республики Беларусь.