Виктор Марчик: На митинге в Киевском сквере мы потребовали отменить декрет №1 1.05.2018, 21:45

ФОто: racyja.com

Жители Слонима вернулись с митинга независимых профсоюзов.

Члены Слонимского объединения демократических сил принимали участие в минском митинге, передает «Радыё Рацыя».

По словам Виктора Марчика, они спокойно доехали до Минска и вернулись обратно в Слоним.

ФОто: racyja.com

«Нас никто, как на 25 марта, не задерживал и все обошлось хорошо. На митинге в Киевском сквере мы ярко представили свой город и вместе со всеми присутствующими присоединились к митингу и требованиям отменить декрет №1 и принять новый экономический курс государства, чтобы улучшить жизнь наших людей», - отметил Виктор Марчик.