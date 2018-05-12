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Подписи за отставку чиновников Бреста отправлены в администрацию Лукашенко

  • 12.05.2018, 17:35

Несмотря на давление, активисты смогли собрать более двух с половиной тысяч подписей.

В администрацию правителя Беларуси 11 мая отправлено заявление и приложенные к нему 2 665 подписей за отставку руководителей Бреста, Брестского района и области в связи с утратой доверия. Об этом сообщил «БГ» правозащитник Роман Кисляк.

По мнению авторов обращения, местные чиновники «недобросовестно исполняют свои прямые должностные обязанности, игнорируют интересы жителей Брестского региона и сознательно закрывают глаза на вред, причиняемый окружающей среде и здоровью людей». Речь идет о строительстве аккумуляторного завода «АйПауэр» под Брестом, тысячах тонн свинецсодержащих отходов, несколько лет лежащих рядом с поселком Зеленый Бор, и деятельности завода «БИТ-Сплав» в Белоозерске.

«После объявления о начале сбора подписей стала поступать информация, что руководство некоторых предприятий и организаций города угрожают увольнением работникам и их родственникам, если их подпись будет обнаружена под данным обращением. Репрессиям подверглись также те, кто собирал подписи открыто в публичных местах. Несмотря на такое давление, активисты смогли собрать более двух с половиной тысяч подписей», — рассказал правозащитник.

По его словам, это первая партия подписей за освобождение от должностей. Сбор будет продолжен.

«После увольнения за участие в митинге врача Татьяны Фесиковой все больше и больше людей присоединяются: распечатывают обращение, подписные листы и начинают собирать подписи. Их злит то, что вместо решения проблем, связанных со свинцовыми предприятиями Лемешевского, власти занялись запугиванием брестчан», — отметил Кисляк.

К слову, подписи были отправлены в тот день, когда судьи Ленинского района г. Бреста наложили административные взыскание в виде крупных штрафов на активистов, собиравших подписи 6 мая. Александр Кабанов и Сергей Петрухин оштрафованы на 50 базовых величин каждый, Дмитрий Андросюк — на 20 базовых. Всех троих признали виновными по ст. 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Как уже сообщала «БГ», с начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против строительства рядом с областным центром аккумуляторного завода «АйПауэр». Самые активные противники завода вошли в инициативную группу, которая заявляет о многочисленных нарушениях на различных этапах реализации проекта по строительству завода АКБ.

Менее чем за два месяца было собрано почти 37 тысяч подписей жителей Бреста и района, которые были переданы вместе с обращением в администрацию Лукашенко. Однако правительственная комиссия, созданная после этого обращения, нарушений не нашла.

Кроме того, ряд жителей Бреста и Брестского района, которые выступают против строительства аккумуляторного завода, вплотную занялись проблемой жителей поселка Зеленый Бор. Рядом с ним уже около трех лет под открытым небом лежат более 7 700 тонн свинцовой золы, которая относится к III классу опасности. По словам посельчан, их здоровье за последние годы резко ухудшилось, но вредные отходы до сих пор не вывезены и не известно, кто, когда и куда их уберет.

В конце апреля в Бресте прошел разрешенный властями митинг «Брестчанки против свинца». Участие в нем приняли около двух тысяч человек. В конце митинга была принята резолюция, в которой участники митинга, в частности, требуют немедленно прекратить все работы по строительству завода «АйПауэр», привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших строительство этого производства и длительное складирование тысяч тонн свинцовой золы в Ивацевичском районе. Она также отправлена в администрацию Лукашенко.


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