Папа Римский продал свой суперкар Lamborghini за 715 тысяч евро 13.05.2018, 18:05

Все средства от продажи суперкара передадут благотворительным организациям.

Папа Римский Франциск на аукционе Sotheby's в Монако продал свой Lamborghini Huracan RWD Coupe за 715 тысяч евро. Об этом сообщает Motor1 (перевод — unian.net).

"Lamborghini Huracan RWD Coupe был продан за 715 тысяч евро на аукционе Sotheby's на форуме Грималди в Монте-Карло", - говорится в сообщении.

Фото: Motor1

Все средства передадут благотворительным организациям.

15 ноября 2017 года компания Lamborghini подарила Папе Римскому Франциску автомобиль Lamborghini Huracan.