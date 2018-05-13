Папа Римский продал свой суперкар Lamborghini за 715 тысяч евро
- 13.05.2018, 18:05
Все средства от продажи суперкара передадут благотворительным организациям.
Папа Римский Франциск на аукционе Sotheby's в Монако продал свой Lamborghini Huracan RWD Coupe за 715 тысяч евро. Об этом сообщает Motor1 (перевод — unian.net).
"Lamborghini Huracan RWD Coupe был продан за 715 тысяч евро на аукционе Sotheby's на форуме Грималди в Монте-Карло", - говорится в сообщении.
Все средства передадут благотворительным организациям.
15 ноября 2017 года компания Lamborghini подарила Папе Римскому Франциску автомобиль Lamborghini Huracan.