«Белсат»: Лукашенко будут вспоминать хоккей, как Хрущеву кукурузу 13.05.2018, 22:02

Нормальное государство можно построить и без хокеея.

Сборная Беларуси по хоккею провально выступила на чемпионате мира и вылетела из высшего дивизиона. Стоит ли волноваться болельщикам и переживать за страну просто патриотам?

В том числе хоккейную неудачу «Белсат» обсудил среди других событий недели вместе с блогером из Глубокого Кастусем Шиталем и председателем Белорусского общества охраны памятников истории и культуры Антоном Остаповичем.

«Я подозреваю, что это как ножом по сердцу нашему «главному куратору хоккея», который сделал из него чуть ли не государственную политику. Это советская традиция, когда сидели с голым задом, но выигрывали у канадцев. Но я не хочу ходить с голым задом, а кого мы обыгрывали - мне наплевать. Нормальное государство можно построить и без хоккея», - говорит Остапович.

«Для Лукашенко хоккей - священная корова», - считает Шиталь. И отмечает, что даже то дело, которому уделяется особое внимание диктатора, провалилось.

Блогер прогнозирует, что Лукашенко будут вспоминать хоккей, как Хрущеву - кукурузу.