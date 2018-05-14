Завтра в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо 16 14.05.2018, 17:46

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Предыдущее повышение цен произошло 12 мая.

С 15 мая 2018 года в Беларуси изменятся розничные цены на автомобильное топливо, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима», пишет tut.by. Предыдущее повышение цен произошло 12 мая.

Традиционно розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 15 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 29 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 37 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 58 копеек, ДТ — 1 рубль 37 копеек.

Это десятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. 12 мая цены так же изменились на 1 копейку.