Ученые рассказали, чем левши отличаются от правшей 15.05.2018, 20:16

Результатами исследования поделились ученые из Финляндии, Нидерландов и Японии.

Группа специалистов из Финляндии, Нидерландов и Японии выявили взаимосвязь между весом ребенка при рождении и тем, левая или правая рука у него является ведущей. Как утверждают авторы нового исследования, в среднем левши весят при рождении значительно меньше, чем правши, передает mk.ru.

Как сообщается, ранее уже было обнаружено, что левшами чаще становятся дети, рожденные раньше срока (и, как следствие, обладающие меньшим весом). Тем не менее, до сих пор у учёные не могли однозначно ответить на вопрос, играет ли в этой ситуации роль, собственно, вес новорожденного, или ключевым фактором является срок беременности.

В новом исследовании специалисты попытались ответить на этот вопрос, сравнивая людей, не только похожих друг на друга с генетической точки зрения, но и родившихся в один день — тройняшек. По всей вероятности, выбор тройняшек в качестве объекта изучения был обусловлен и тем, что они при рождении обычно весят меньше, чем единственные дети.

Учёные проанализировали 2252 случая единовременного рождения троих детей, обращая внимание на вес каждого из них и то, оказывался он правшой или левшой. Как оказалось, в среднем правши при рождении весили на 100 с лишним граммов больше, чем левши. При этом влияние срока беременности на «ведущую» руку было выявлено среди тройняшек, родившихся в Нидерландах, но не наблюдалось среди тех, кто родился в Японии.

Учёные не дают однозначный ответ на вопрос, каким именно образом вес при рождении связан с тем, правшой или левшой является человек, однако утверждают, что новое исследование позволяет говорить о существовании такой взаимосвязи с уверенностью.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В прошлом году группа специалистов, представляющих Университета штата Вашингтон в Сиэтле заметила, что для правшей чаще, чем для леворуких людей, характерны крупные подбородок и нижняя челюсть. Специалисты склонны предполагать, что тонкая нижняя часть лица многих левшей может объясняться взаимосвязью на генетическом уровне. А ещё за год до этого американский ученый Джеффри Андерсон из Университета штата Юта заявил, что утверждение, будто левое полушарие отвечает за логическое мышление, а правое — за творческое, не соответствует действительности. Мнение, что правши и левши размышляют по-разному, специалист также назвал мифом.