Новые проблемы для Владимира Путина 2 17.05.2018, 10:25

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Российский автократ все меньше говорит о зарубежных «приключениях».

Сенсацией новой инаугурации президента Владимира Путина стала его машина. Огромный черный лимузин отечественного производства с оборонительного вида узким передним стеклом изменился по сравнению обычным растянутым «Мерседесом» российского лидера, пишет британское издание The Economist.

7 мая Путин, не выходя за пределы Кремля, благополучно проехал на нем несколько ярдов от своего кабинета до позолоченного зала, где некогда короновались цари. Там он поклялся уважать Конституцию России, согласно которой, это его последний президентский срок. Лимузин, «более холодный», чем «Зверь» Дональда Трампа, как один из его пяти тысяч переговаривающихся гостей, должен был проиллюстрировать главное послание речи Путина: благодаря его умению руководить Россия становится современной, независимой сверхдержавой (Смотрите! В наших собственных модных машинах мы можем обогнать мир!).

Теперь, когда «безопасность и обороноспособность надежно гарантированы», — сказал Путин, — страна обречена на «прорыв» и сможет достичь «высот… недостижимых другими». Избегая упоминания о Западе, Путин сосредоточился на внутренних делах: «Я твердо верю, что только свободное общество… способно добиться этих прорывов», — сказал он. Его слова прозвучали как издевательство над тысячами молодых людей, которые за два дня до этого выходили на демонстрации под лозунгом «Он нам не царь».

В Москве демонстрантов встретил не только ОМОН, но и вооруженные плетьми казаки, а также члены воинственного националистического движения НОД с лентами Святого Георгия на одежде, приспособленными под символ победы Советского Союза во Второй мировой войне. Через несколько минут ОМОН (в очередной раз) задержал организовавшего протест лидера оппозиции Алексея Навального, в то время как казаки и полиция били невооруженных протестующих. Около 1,6 тысячи человек были задержаны по всей стране. Многие остаются в местах содержания под стражей в полиции; некоторые из них были избиты.

Патриотические хулиганы

Использование состоящих из бандитов военизированных отрядов ознаменовало эскалацию насилия. Вероятно, это, к тому же, был политический театр. Когда люди, одетые как казаки, также как и полиция, избивали протестующих, целью было показать, что настоящие русские в ярости от сторонников Навального. Путину стоило бы обеспокоиться, если бы русский народ объединился, также как армянский, которому только что пришлось выгнать своего лидера. К счастью для него, русские далеко не едины. По мере того, как разрозненные протестующие проходили мимо бутиков «Прада» и «Луи Виттон», скандируя: «Россия будет свободной!», постоянные посетители шикарного бистро «Техникум», сидя на террасе и звеня бокалами с белым вином, поднимали свои тосты: «Россия уже свободна».

Причудливая смесь яростного традиционализма и модернизация городов в европейском стиле за счет правительства — это ключевой элемент путинского политического сооружения. Это позволяет ему обращаться как к проживающему в крупных городах среднему классу, так и к консервативному населению малых городов и сельских районов России с низким уровнем дохода. Он набрал 77% голосов, что является самым высоким результатом за всю постсоветскую историю. Победа с подавляющим преимуществом поддерживает его образ как величайшего национального лидера и единственного человека, который способен удерживать Россию от распада.

Фактически единственный его серьезный политический оппонент, Алексей Навальный, был лишен возможности участвовать в выборах в марте на незаконных основаниях. Оппозиция постоянно подвергалась преследованиям. Госслужащие и сотрудники государственных компаний в большей или меньшей степени принуждались к участию в голосовании. Про-путинские силы бомбардировали избирателей сообщениями, призывающими прийти на выборы, особенно в крупных городах, где явка часто бывает низкой. По словам политического аналитика Кирилла Рогова, результат сигнализирует о переходе к более жесткому авторитаризму, когда власть правителя поддерживается главным образом насилием, а не деньгами и пропагандой.

Предыдущий президентский срок Путина протекал на фоне конфронтации с Западом: войны против Украины в 2014 году, интервенции с целью поддержки сирийского деспота и вмешательства в демократические выборы в западных странах. Предпринимая эти действия, Путин предполагал, что Запад был слишком отвлечен, разделен или равнодушен, чтобы организовать отпор. Но его агрессивная тактика дала обратный эффект.

В Америке это вызвало массовую антипутинскую реакцию, а также персональные санкции против его приспешников и магнатов, независимо от их формальной принадлежности к государству. Использование боевого нервно-паралитического вещества для отравления агента-перебежчика привело к аналогичному результату в Великобритании, подтолкнув правительство этой страны к закрытию своей финансовой системы для российских денег сомнительного происхождения. Дальнейшая эскалация конфронтации с Западом сейчас выглядит рискованной и вряд ли сильно поможет Путину. Согласно опросам, самый популярный упрек Кремлю со стороны российской общественности заключается в том, что там слишком много внимания уделяют внешней политике, пренебрегая, таким образом, внутренними проблемами.

В результате, главный месседж Путина — как в его предвыборном обращении, так и в инаугурационной речи — представлял собой обещание сосредоточиться на технологической модернизации, сохраняя жесткий контроль над политикой. Не желая выглядеть стареющим диктатором, Путин, которому 65 лет, позирует с молодыми активистами. На камеру они поблагодарили его за все возможности, которые он им предоставляет. В первом указе своего нового срока Путин поручил своему правительству совершенствовать здравоохранение и образование, а также повысить уровень жизни. Это может оказаться сложной задачей из-за стагнации в экономике, санкций и повальной коррупции, хотя растущие сейчас цены на нефть могут в этом помочь.

Его указ копирует цели, изложенные в программе реформ, разработанной Алексеем Кудриным, бывшим министром финансов и признанным либералом в путинском окружении. Однако там не упоминается о средствах, которые, по мнению Кудрина, предполагает реализация этих планов. Среди них политическая конкуренция и серьезное реформирование судебной системы в целях прививания принципа верховенства закона. Путин ничем не показал, что его новая администрация будет сильно отличаться от старой по любому из этих пунктов. Напротив, он вновь назначил премьер-министром своего податливого приятеля Дмитрия Медведева. Это оставило российскую элиту в неведении относительно того, кого президент готовит себе в преемники, если он действительно собирается уходить, когда его срок подойдет к концу в 2024 году.

Путаница до того момента будет только возрастать. Благодаря стагнации размер ставок в экономике сократился, и богатым россиянам все сложнее пристроить свои активы и детей на Западе. В результате борьба внутри элиты, скорее всего, усилится; региональные воротилы чувствуют себя все более покинутыми и уязвимыми. Вполне вероятным выглядит рост политической нестабильности. Даже в своей блестящей пуленепробиваемой машине Путину не избежать ухабистой езды.