Авантюра Лукашенко закончилась крахом 10 17.05.2018, 13:48

5,509

Павел Северинец

Фото: belaruspartisan.org

Диктатор боится даже комментировать свой провал.

Об этом сайту Сharter97.org заявил cопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец, комментируя провальное выступление сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира в Дании:

- Я думаю, что это одна из тех авантюр, которые останутся в истории и после Лукашенко. Деньги, которых так не хватает для развития экономики, направляли на глупую прихоть диктатора. Мы сейчас видим, чем это закончилось. Приглашаются заграничные тренеры, строятся ледовые дворцы, вбрасывают огромные вложения в пиар, в хоккейный клуб «Динамо-Минск», а результатов нет нигде. Ни у «Динамо», ни у сборной. Просто приглашают канадцев, которым выдают белорусские паспорта. Заканчивается это все плохо.

Вот еще и аргентинец Марадона стал вишенкой на торте. Конечно, нам «очень нужен» сейчас Диего Марадона в брестском «Динамо»! Власти выдали неизвестно какое количество денег, которыми, я убежден, можно было оплатить работу тысяче учителей и построить десятки домов для бездомных. Эти средства можно было потратить с умом.

Конечно, это провал, за который в любой демократической стране руководитель национального комитета должен был бы уйти в отставку.

На мой взгляд, Лукашенко еще никак не прокомментировал провал белорусских хоккеистов, потому что понимает, что тут и говорить просто не о чем. Может, он даже в каком-то смысле побаивается говорить, потому что осознает: народ понял, что авантюра диктатора закончилась крахом.