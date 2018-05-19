Инвалид Наталья Василенко голодает уже 15 дней 11 19.05.2018, 11:52

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В Гомеле с 3 мая держит голодовку местная жительница, инвалид Наталья Василенко.

Она требует пересмотра своей группы инвалидности, так как по состоянию здоровья не может работать, а третья группа (именно она у Василенко) не предусматривает льгот. Наталья настаивает на объективном медицинском обследовании, повторной МРЭК и назначении ей второй группы инвалидности.

10 мая женщину посетили представители городского управления по труду, занятости и социальной защите, предложили работу упаковщицей. «Но я передвигаюсь с трудом, а сейчас еще голодаю — как я могу работать? Если бы у меня было здоровье, я бы сама нашла себе работу. А здоровье мне никто не предлагает», — прокомментировала naviny.by предложение соцслужб Василенко

К женщине ежедневно приходят медики из поликлиники по месту жительства — измеряют давление. «Сказали, что нет оснований для пересмотра группы, и отправили мои документы на МРЭК в Минск», — сообщила она.

У голодающей отмечаются перепады артериального давления, тахикардия, общая слабость и усталость. «Почки сильно болят, желудок... Руки немеют, кисти сводит. Головные боли, тошнота. Врачи приходят измерить давление и послушать сердце. Я им говорю: не ходите, мне трудно подниматься, открывать вам дверь. А они отвечают: мы не можем не ходить, нас заставляют. А кто заставляет — молчат», — отметила Василенко.

На днях к ней приходила представитель Центра социального обслуживания населения Советского района Гомеля. По словам инвалида, она предложила написать заявление на материальную помощь, интересовалась размером пенсии.

«Я плачу за арендную комнату 70-80 рублей. Пенсия выходит 99 рублей. Представитель социальной службы удивилась: как я живу? Я живу только благодаря помощи Светланы Алексиевич. Самые дешевые таблетки — 36 рублей. Комната арендная, квартира коммунальная — на свет один счетчик, на газ, на воду. У соседей работает бытовая техника. У меня свет тянут только холодильник и лампа, стиральной машины нет. А платить предлагается поровну», — сказала голодающая.

По ее словам, сотрудница социальной службы обещала разобраться по поводу отдельного социального жилья. «Но слабо верится, ведь по третьей группе никаких льгот нет. Иди работай, как они твердят. Наверное, из социальной службы приходили «для галочки», — считает жительница Гомеля.