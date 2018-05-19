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Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами

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  • 19.05.2018, 12:56
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Как живут настоящие тунеядцы?

Об этом пишет на сайте БНК активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артём Черняк:

— Позавчера, когда «палатка» почти единогласно проголосовала за новый декрет о тунеядцах, проезжал на велике через Дрозды. Глянул, как живут «слуги народа». Дорогие иномарки, дома ценой за полмиллиона, высокие стены и охрана.

Последнее очень кстати, а то люди все чаще задают правильные вопросы: откуда деньги на дворцы у чиновников и куда идут наши налоги? Рано или поздно и за ответом придут. Только не на площадь на этот раз, а в гости к настоящим тунеядцам. Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами.


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