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«Посигнальте, если против Лукашенко»: Витебские школьники измерили рейтинг диктатора

  • 19.05.2018, 16:07
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Фото: svaboda.org

Водители сигналили очень активно.

Витебские девятиклассники Павел и Сергей 19 мая решили измерить рейтинг Лукашенко, передает «Радыё Свабода».

Ребята вышли с плакатом «посигнальте, если против Лукашенко» на Московский проспект, чтобы понаблюдать, часто ли им будут сигналить водители.

Фото: svaboda.org

Один из них держал плакат, второй фиксировал происходящее на видео. Ребята говорят, что сигналили довольно активно, хотя правила дорожного движения запрещают использовать звуковой сигнал не по назначению.

Фото: svaboda.org

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