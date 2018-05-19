«Посигнальте, если против Лукашенко»: Витебские школьники измерили рейтинг диктатора
- 19.05.2018, 16:07
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Водители сигналили очень активно.
Витебские девятиклассники Павел и Сергей 19 мая решили измерить рейтинг Лукашенко, передает «Радыё Свабода».
Ребята вышли с плакатом «посигнальте, если против Лукашенко» на Московский проспект, чтобы понаблюдать, часто ли им будут сигналить водители.
Один из них держал плакат, второй фиксировал происходящее на видео. Ребята говорят, что сигналили довольно активно, хотя правила дорожного движения запрещают использовать звуковой сигнал не по назначению.