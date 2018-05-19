Экономиста Сергея Чалого жестоко избили пятеро неизвестных 8 19.05.2018, 17:24

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Сергей Чалый

Фото: tut.by

Он в больнице с переломом носа и черепно-мозговой травмой.

Сегодня ночью пятеро неизвестных напали на экономиста и автора программы «Экономика на пальцах» на tut.by Сергея Чалого. Сейчас он находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

Все случилось около полуночи. Сергей Чалый вместе с двумя друзьями выходил из бара. Через несколько минут к ним подбежали пять человек и начали избивать.

Чалый считает, что нападение было спланировано.

Фото: tut.by

— Товарищей почти не задело, били меня. И только по голове — на теле даже синяков нет, — рассказал Сергей Чалый. — Все выглядело довольно странно. Они не то что мимо проходили, мол, «дай закурить». И у них не было претензий ко всей компании. Тогда бы одинаково досталось всем.

Сергей Чалый написал на нападавших заявление в милицию.

— В милиции долго не хотели принимать заявление и вызывать скорую, — добавил Сергей Чалый.

Он предполагает, что на восстановление ему понадобится не меньше месяца.