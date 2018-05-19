«Что-то делать будем только в понедельник»: В Минске затопило пятиэтажку 1 19.05.2018, 18:54

2,030

Иллюстрационное фото

Источник: kp.by

От вчерашнего наводнения пострадало много квартир.

Первая майская гроза, которая разразилась вчера вечером, спутала планы не только многочисленных автомобилистов, пишет onliner.by. От наводнения пострадало немало квартир в пятиэтажке на Логойском тракте, 26. В доме проходит капремонт, и по старой доброй традиции подрядчики, не читая прогноз погоды и не размышляя о будущем, накануне выходных разобрали кровлю. Приступить к работам по монтажу нового кровельного материала профессионалы (простите за «профессионалы») запланировали только в понедельник. Но обещанный синоптиками ливень все же случился, причем не только на улице, но и в квартирах горожан.

— Накануне выходных подрядчики из «Минскпромстроя» Октябрьского района решили снять крышу, а все остальные работы проводить уже на следующей неделе, — рассказывает хозяин квартиры на пятом этаже Игорь. — В итоге буквально за час-полтора вода залила не только все квартиры в нашем подъезде, но добралась даже до подвала. Моя квартира пострадала больше остальных — сверху, считай, не осталось никакой защиты. Неудивительно, что через какое-то время диван начал плавать.

Фото: onliner.by

Сразу же стал звонить во все причастные организации и на все горячие линии. Ответ один: сделать ничего нельзя, так как уже нерабочее время, в понедельник будем что-то думать. В Министерстве ЖКХ пообещали, что в субботу придут люди и что-то предпримут. Мы рассчитывали, что хотя бы тент накинут, но до сих пор никто так и не появился. Единственные, кто отреагировал на наши звонки, — МЧС. Приехали, посмотрели, но что они могут сделать — не полезут же крышу накрывать.

Фото: onliner.by

Электричества в подъезде нет, плитой тоже страшно пользоваться. Более того, во время капремонта в электрощитках успели поменять автоматы, теперь придется делать это еще раз. К счастью, мне есть куда уехать и где жить. Но не представляю, как остальным людям: у многих маленькие дети, которым придется ночевать в сырых квартирах с мокрыми вещами.