ЧМ-2018: Сборная Швеции разгромила команду США 1 19.05.2018, 19:10

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Фото: reuters

Шведские хоккеисты второй год кряду вышла в финал чемпионата мира.

Сборная Швеции пробилась в финал хоккейного чемпионата мира-2018. В матче 1/2 финала действующие чемпионы разгромили команду США — 6:0, сообщает «Прессбол».

Швеция — США — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 — Арвидссон (де ла Рос, Форсберг, 14.43). 2:0 — Пяяйарви (Баклунд, 27.09 — мен.). 3:0 — Хернквист (Баклунд, Дж.Клингберг, 30.05 — бол.). 4:0 — Янмарк (Ракелль, 30.16). 5:0 — Арвидссон (Зибанеяд, 51.07 — в пустые ворота). 6:0 — Кемпе (Баклунд, 57.01).

Фото: reuters

Напомним, белорусские хоккеисты на ЧМ-2018 проиграли все 7 матчей с общим счетом 8:36 и впервые за 15 лет вылетели из элитного дивизиона.