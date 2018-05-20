В Варшаве впервые за 100 лет открыли православный храм 1 20.05.2018, 10:46

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Архитектурный проект церкви напоминает знаменитый византийский собор Святой Софии.

19 мая состоялось первое Богослужение в новом православном храме в Варшаве – церкви Святой Софии, Божьей Мудрости.Православная церковь возведена в южной части польской столицы, в районе Урсынув, на ул. Пулавской. В будущем на участке площадью полтора гектара помимо церкви будет также построен комплекс административных зданий, сообщает «Радио Польша».

Архитектурный проект церкви соответствует современной стилистике, тем не менее он напоминает знаменитый византийский собор Святой Софии (Hagia Sophia) в Стамбуле (Константинополе). Варшавский храм выдержан в формах византийского зодчества и увенчан огромным куполом.

По разным данным, в Варшаве проживает от 30 до 40 тыс. православных. В столице до сих пор действовали два православных храма – Кафедральный собор св. Марии Магдалины в районе Прага и церковь св. Святого Иоанна Лествичника, и несколько часовен. Церковь Божьей Мудрости – первая православная постройка в столице Польши за последние 100 лет.

Площадь под постройку нового православного храма в польской столице была освящена 24 октября 2015 года, а 5 декабря 2015 года первый камень в фундамент церкви освятил Патриарх Константинополя Варфоломей. В этой торжественной церемонии участвовал президент Польши Анджей Дуда.